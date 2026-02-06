Обещал финансирование: Трамп захотел переименовать ключевые в США вокзал и аэропорт в свою честь

Президент США Дональд Трамп предложил сенатору Чаку Шумеру возобновить федеральное финансирование масштабного железнодорожного проекта Gateway под Гудзоном в обмен на переименование вокзала Penn Station в Нью-Йорке и аэропорта имени Даллеса в Вашингтоне. Речь идет о более $16 млрд, уже предусмотренных на строительство нового тоннеля между Нью-Йорком и Нью-Джерси.

Предложение было отклонено, а средства остаются замороженными. Об этом сообщает издание Punchbowl.

Финансирование проекта Gateway остается заблокированным уже несколько недель, несмотря на то что строительство стартовало еще до возвращения Трампа в Белый дом и предусматривает значительное участие федерального бюджета. Нью-Йорк и Нью-Джерси подали иск против администрации президента, заявив, что замораживание средств является незаконным и имеет политические мотивы.

Комиссия, ответственная за реализацию проекта, предупреждает: без немедленного поступления денег работы могут быть остановлены, а около тысячи работников – уволены. В Белом доме ситуацию официально не комментируют, так же как и офис Чака Шумера.

Идея переименования вписывается в более широкую стратегию Трампа по "брендированию" государственных инициатив и учреждений. После возвращения на должность он уже запустил ряд проектов с собственным именем – от миграционных программ до оборонных инициатив, а также пытался ассоциировать себя с такими символическими институтами, как Институт мира США и Центр Кеннеди.

Впрочем, даже в случае политической поддержки Шумер не имеет полномочий самостоятельно принимать решения о переименовании национальных транспортных объектов. Хотя отдельные республиканцы и подали законопроект по аэропорту Даллеса, документ не получил существенной поддержки в Конгрессе.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что палата представителей США приняла пакет законов, которым было разблокировано 1,2 триллиона долларов для финансирования большинства федеральных учреждений. В частности, эти деньги обеспечат работу Пентагона, транспортной и образовательной отраслей до конца текущего финансового года.

