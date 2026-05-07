США будут покупать оружие у Украины: Минюст снял многолетний запрет

Соединенные Штаты открыли возможность для импорта украинского вооружения и боеприпасов после того, как Министерство юстиции США отменило многолетние ограничения в отношении Украины. Это решение фактически открывает американский рынок для украинских производителей оружия и DefenseTech-компаний.

Об этом заявила чрезвычайный и полномочный посол Украины в США Ольга Стефанишина. Она сообщила, что Министерство юстиции США изъяло Украину из списка стран, на которые распространялись специальные ограничения на импорт оружия.

Что меняет решение США

Стефанишина пояснила, что новые правила юридически разблокируют возможность постоянного импорта в США отдельных категорий украинского оружия, боеприпасов и комплектующих.

Кроме того, решение устраняет регуляторные барьеры, которые ранее ограничивали выход украинских оборонных производителей на американский рынок.

Госпожа посол отметила, что изменения также обеспечивают нормативную гармонизацию между политикой Государственного департамента США, который рассматривает Украину как союзника, и импортными процедурами Министерства юстиции США по оборонной продукции.

Как будет работать новая система

Отныне заявки на импорт украинского огнестрельного оружия будет рассматривать американское Федеральное агентство по контролю за оборотом оружия, взрывчатки, алкоголя и табака – ATF – в индивидуальном порядке (case-by-case basis).

По новым правилам такие заявки больше не будут отклоняться автоматически, каждый случай будет оцениваться отдельно.

"Период публичного обсуждения для указанных проектов правил продлится до 6 июля 2026 года. После этого Минюст США учтет комментарии (если они будут) в окончательном правиле (Final Rule), которое еще пройдет межведомственное согласование перед публикацией", – сообщила Стефанишина.

Отмена ограничений, которые действовали с 1997 года

Предыдущие ограничения действовали еще с 1997 года после соглашения о добровольных ограничениях с РФ. Они запрещали удовлетворять заявки на постоянный импорт оружия и боеприпасов, произведенных в ряде бывших советских республик.

Кроме Украины, в этот список входили Грузия, Казахстан, Кыргызстан, Молдова, Туркменистан и Узбекистан.

После изменений Россия останется единственной страной в этом списке ограничений. По словам Стефанишиной, новые правила отменяют устаревшие нормы, которые больше не соответствуют современным отношениям между США и Украиной.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Владимир Зеленский заявил, что Украина будет экспортировать отечественное оружие в рамках соглашений по безопасности с государствами-партнерами. Государство будет продавать только избыток оружия и проверять покупателей на сотрудничество с РФ.

