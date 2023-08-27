Новая Зеландия будет выдавать вид на жительство беженцам из Украины

Правительство Новой Зеландии будет выдавать вид на жительство гражданам Украины. Речь идет о беженцах и людях, которые прибыли в страну по специальной визе.

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Также правительство продлевает срок действия специальной украинской визы 2022 года для дальнейшей поддержки тех, кто пострадал от войны. Об этом заявил министр иммиграции Эндрю Литтл, сообщает пресс-служба правительства Новой Зеландии.

Обладатели специальной украинской визы, получившие документ до 15 марта 2024 года, смогут подать заявление на получение вида на жительство в Новой Зеландии. Разрешение на 12 месяцев впервые открылось для заявителей в марте 2022 года и было продлено еще на один год в феврале.

Кроме того, в правительстве Новой Зеландии сообщили, что было выдано около 1510 виз, и сейчас в стране насчитывается около 340 обладателей разрешения. Также отмечается, что правительство прекратит прием заявок после 15 марта 2024 года.

"Война в Украине глубоко резонирует со всеми нами. Запуская этот путь проживания, мы чтим свою ответственность как граждан мира, сплетая воедино нити сострадания и солидарности, подтверждая нашу приверженность поддержке пострадавших", – заявила министр иностранных дел Наная Махута.

По словам министра иммиграции, виза позволяет украинцам, у которых есть близкие родственники, которые являются гражданами или резидентами Новой Зеландии, приехать в страну для убежища на два года. Также отмечается, что обладатели специальной украинской визы, находящиеся в Новой Зеландии, могут продолжать подавать заявления на получение последующих временных виз в соответствии с существующей политикой, пока они хотят остаться в Новой Зеландии или дождаться результата своего заявления на получение вида на жительство.

Напомним, украинцам в США продлили сроки временной защиты. Их увеличили сразу на 18 месяцев, то есть украинцы со статусом искателя временного убежища смогут находиться в Штатах до 19 апреля 2025 года.

Ранее сообщалось, что украинцы в Польше рассказывают, чтобы получить высококвалифицированную работу, необходимо идеально знать польский язык и подтвердить свой диплом. Чаще всего украинцы находят работу на складах, в супермаркетах, на сборах ягод, на фабриках и заводах.

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