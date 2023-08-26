Украинцы жалуются на работу в Польше: не могут конкурировать с местными жителями и получают самую тяжелые вакансии

Украинцы в Польше рассказывают: чтобы получить высококвалифицированную работу, необходимо идеально знать польский язык и подтвердить свой диплом. Чаще всего украинцы находят работу на складах, в супермаркетах, на сборах ягод, на фабриках и заводах.

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Как говорится в материале OBOZREVATEL, хотя в большинстве случаев зарплата там значительно выше, чем на аналогичной работе в Украине, возможностей получить высокооплачиваемую работу по специальности в собственном государстве значительно больше.

"Я, когда искала работу, понимала, что мне с моей специальностью нужно искать физическую работу. В Украине я работала секретарем, по образованию социальный работник, но ни дня не работала по специальности. Была секретарем, деловодом в Киеве. Работа мне очень нравилась, общение с людьми, коллектив у меня был очень хороший. А в Польше - кому нужен секретарь с таким уровнем польского? Устроилась в супермаркет. Моя зарплата в гривнях где-то 32 тыс. грн. Для нас это много, в Киеве я зарабатывала 25 тыс. грн. Но дома со своей зарплатой я еще и откладывала, а тут - все сложнее. Нет родительской дачи, нет такого количества друзей и знакомых", – рассказывает 32-летняя киевлянка Валентина.

Девушка находится в Польше с марта 2022-го. Она также забрала в Польшу пожилую маму, а ее парень погиб, защищая Родину. Валентина трижды собиралась возвращаться домой, но квартиру в Киеве они сдали в аренду, и теперь планирует перед возвращением накопить деньги.

"Я очень хочу вернуться. Но чем дольше нахожусь в Польше, чем сложнее это сделать. Во-первых, это надо квартирантов выселять. Во-вторых, мама читает все новости и все еще очень боится. А зимой же могут быть отключения света снова. Что тогда делать? У меня квартира на девятом этаже, маме очень тяжело будет пешком подниматься. А если будут блекауты, как тогда?" – говорит Валентина.

Секретарь из Киева в результате трудоустроилась в польский супермаркет: смена длится по 11 часов, а ежемесячный заработок позволяет "выходить в ноль". В профильной группе в Facebook, где украинцы делятся опытом работы в Польше, можно найти сотни негативных отзывов. Самый распространенный из них: работать приходится по 11-12 часов, за весь день есть всего два перерыва по 15 минут, в лучшем случае будет один выходной в неделю.

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