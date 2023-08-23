Временную защиту для украинцев в США продлили сразу на 1,5 года: новые даты

Украинцам в США продлили сроки временной защиты. Их увеличили сразу на 18 месяцев, то есть украинцы со статусом искателя временного убежища смогут находиться в Штатах до 19 апреля 2025 года.

Видео дня

Предыдущий срок предоставления убежища истекал 20 октября 2023 года. Об этом сообщило Министерство внутренней безопасности США.

Решение распространяется и на тех украинцев, которые находились в США до 16 августа 2023 года и получили разрешение на трудоустройство. Однако изменение сроков повлияет и на потенциальных заявителей, впервые подающих заявки на получение убежища и трудоустройство. Их прошения будут оформляться с 20 октября 2023 года по 19 апреля 2025-го.

При этом отмечается, что должны перерегистрироваться в течение 60 дней, начиная с 21 августа 2023 года. При перерегистрации потребуется доказать, что человек постоянно находился в США.

Также украинцев просят не не ждать, пока истечет срок действия их документов о разрешении на работу (EAD), поскольку отсрочка перерегистрации может привести к появлению пробелов в их документации о разрешении на работу.

Как сообщал OBOZREVATEL, полтора года спустя после начала полномасштабного российского вторжения в Украину наши граждане все также надеются вернуться домой из США, куда они бежали в поисках убежища. Они рассказали о трудностях и проблемах, с которыми им пришлось столкнуться в этой стране.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!