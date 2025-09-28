'Прекратите нас преследовать!' Орбан написал истерическое обращение к Зеленскому

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан пожаловался на преследование со стороны президента Украины Владимира Зеленского. Венгерский чиновник сделал это в соцсети Х и получил неожиданную реакцию от пользователей сети.

В частности, Орбан попросил Зеленского не преследовать венгров, потому что они – жители страны, являющейся членом НАТО. Сделанное в конце 27 сентября сообщение премьера Венгрии сразу же начало собирать необычные комментарии.

Что написал Орбан

"Венгрия является членом НАТО и ЕС. Украина бы давно развалилась без поддержки этих двух организаций. Президент Зеленский, со всем уважением, прекратите нас преследовать!" – буквально написал премьер Венгрии.

Обычно сообщения Орбана не привлекают внимания к себе и их "комментируют" только сторонники действующего венгерского чиновника. Но это сообщение ждала другая судьба.

Реакция сети

"НАТО никогда не поддерживало Украину. НАТО – оборонный альянс, а Украина (пока что) не является его членом. Однако некоторые члены НАТО поддерживали Украину и Венгрия точно никогда не была среди них. ЕС оказал реальную поддержку Украине, но Венгрия всегда пыталась ее блокировать и никогда не дала ни одной собственной копейки. Так черт возьми, о чем ты говоришь, Орбан?", – спросили у премьера.

"Венгрия является членом НАТО и ЕС. Венгрия давно бы распалась без поддержки этих двух организаций. Премьер-министр Виктор Орбан, со всем уважением, прекратите нас преследовать", – попросили другие пользователи (что интересно – с такой просьбой обратились как жители других стран ЕС, так и непосредственно венгры).

Из-за чего скандал

Хотя реплика венгерского премьера не имеет никакой отсылки, очевидно, она является продолжением серии заявлений со стороны Украины и Венгрии в связи с очередным осложнением отношений двух стран.

Утром 26 сентября украинские военные зафиксировали два случая нарушения государственной границы со стороны Венгрии. Радиолокационные средства ВСУ обнаружили полет беспилотного летательного аппарата над Закарпатской областью. Для реагирования Силы обороны подняли патрульный БпЛА типа "Колдун-КМ" и следили за ситуацией в небе над Ужгородским районом.

Позже некоторые детали инцидента обнародовал президент Владимир Зеленский. А в традиционном обращении к стране он отметил, что украинцы сейчас лучшие в Европе в вопросе защиты от любых дронов, и "в следующий раз, если такие дроны еще будут, украинские военные будут реагировать соответственно".

Реакция дипломатов

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в резкой форме отверг заявление Зеленского. Он назвал слова украинского лидера выдумками и заявил, что"Зеленский начинает сходить с ума от антимадьярских настроений, даже видит призраков".

На такой дипломатический ход ответил министр иностранных дел Андрей Сибига. Правда, украинец оказался значительно корректнее – он лишь показал карту с маршрутом, по которому летел венгерский беспилотник над территорией Украины, и отметил, что она обнародована специально "для незрячих венгерских чиновников".

Как сообщал OBOZ.UA, Украина не впервые сталкивается со шпионажем со стороны Венгрии. Напомним например, как СБУ разоблачила венгерских разведчиков в мае этого года. Агенты разведки Венгрии должны были собирать информацию о защищенности Закарпатской области, а также изучали взгляды местных жителей, в частности сценарии их возможного поведения, если на территорию области вдруг "зайдут венгерские войска".

