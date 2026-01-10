Если бы не США, то Россия или Китай аннексировали бы Венесуэлу, – Трамп

Президент США Дональд Трамп аргументировал американскую операцию в Венесуэле, которая была проведена 3 января 2026 года. По его словам, если бы не такой шаг Вашингтона, то же самое сделали бы Россия или Китай.

Об этом Трамп сказал в пятницу, 9 января. Он провел встречу с руководителями нефтегазовых компаний и сделал во время нее ряд заявлений.

По словам американского президента, если бы США не вмешались в управление нефтяной экономикой Венесуэлы после захвата экс-диктатора Николаса Мадуро, это сделали бы другие противники Штатов.

Трамп также заявил, что Соединенные Штаты открыты для бизнеса.

"Китай может купить у нас всю нефть, которую пожелает, там или в Соединенных Штатах. Россия может получить у нас всю необходимую нефть. Китай, Россия и все остальные могут приехать и вести бизнес. Мы будем открыты", – заверил он.

Президент также рассказал, что США планировали "вторую волну" военной операции в Венесуэле, но теперь считают, что это совсем не нужно. В то же время он добавил, что у побережья страны до сих пор размещена "армада кораблей" на случай изменения обстоятельств.

Накануне встречи Трамп анонсировал, что она будет почти исключительно посвящена обсуждению венесуэльской нефти и долгосрочных отношений США с Венесуэлой, ее безопасности и народа. Очень важным фактором этого взаимодействия станет снижение цен на нефть для американского народа, писал он.

Как сообщал OBOZ.UA, Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты могут осуществлять надзор за Венесуэлой в течение многих лет. У США большие планы на венесуэльскую нефть.

