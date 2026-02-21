"Никакого диалога": у Путина заявили, что свели отношения с Японией "к нулю" из-за Украины

Путинский пресс-секретарь Дмитрий Песков заявил, что на сегодняшний день отношения России и Японии сведены к нулю. По его словам, между странами уже продолжительное время не ведется никакого диалога.

Видео дня

Также представитель Кремля подчеркнул, что обсуждать тему мирного договора без диалога невозможно. Об этом Песков рассказал в комментарии российским пропагандистским СМИ.

Отношения Японии с РФ

Песков заявил, что диалог между Токио и Москвой прервался по инициативе японской стороны. Представитель Кремля отметил, что в этих условиях вряд ли можно выйти на договоренности.

"Сейчас, в настоящий момент, отношения наши сведены к нулю. Никакого диалога не ведётся, и обсуждать тему мирного договора без диалога невозможно. Россия не была никогда сторонником прекращения этого диалога. Диалог прервался по инициативе Токио. Токио занимает недружественную позицию по отношению к нашей стране. Поэтому, конечно, в этих условиях вряд ли можно выйти на какие-то договорённости, не меняя модальностей в наших отношениях", – сказал Песков.

Что предшествовало

20 февраля 2026 года премьер-министр Японии Санаэ Такаити, выступая с программной речью в парламенте, подтвердила курс Токио на решение территориального спора и заключение мирного договора с Россией.

Это заявление прозвучало на фоне крайне напряженных отношений между странами и недавнего переизбрания Такаити на пост премьера после убедительной победы ее партии на выборах.

Несмотря на то, что отношения с Москвой находятся в тяжелом состоянии, Такаити подчеркнула, что цель Японии остается прежней: решить вопрос принадлежности Южных Курил (в Японии их называют "северными территориями") и официально завершить Вторую мировую войну подписанием договора.

Одним из приоритетов премьер назвала возобновление программы посещения могил предков для бывших японских жителей островов. Она охарактеризовала это как срочный гуманитарный вопрос.

Как сообщал OBOZ.UA, правительство Японии планирует присоединиться к инициативе НАТО по поставке Украине боеприпасов и техники американского производства. В ближайшее время Токио планирует объявить о своем решении.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!