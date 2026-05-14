'Ни при каких условиях не должен получить ядерное оружие': Си Цзиньпин поддержал Трампа в вопросе Ирана

Лидеры США и Китая Дональд Трамп и Си Цзиньпин во время переговоров в Пекине согласились, что Иран не должен получить ядерное оружие "никогда и ни при каких условиях". Также стороны выступили за сохранение свободного судоходства через Ормузский пролив на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке.

Об этом говорится в заявлении Белого дома, обнародованном в соцсети X. Переговоры между Трампом и Си состоялись 14 мая в Большом зале народного собрания в Пекине.

Одним из главных итогов встречи стала общая позиция Вашингтона и Пекина по иранской ядерной программе.

В заявлении Белого дома отмечается, что обе страны сошлись в одном принципиальном вопросе: Иран не может иметь и не должен получить ядерное оружие.

Это стало одним из редких случаев, когда США и Китай публично продемонстрировали единую позицию по вопросу безопасности глобального масштаба.

Ормузский пролив должен остаться открытым

Отдельно стороны обсудили ситуацию вокруг Ормузского пролива – одного из ключевых маршрутов мирового экспорта нефти.

США и Китай согласились: пролив должен оставаться открытым для свободной транспортировки энергоносителей.

Си Цзиньпин также выступил против милитаризации Ормузского пролива и любых попыток ввести плату за прохождение кораблей через него.

Китай хочет покупать больше американской нефти

Еще одной темой переговоров стало энергетическое сотрудничество между США и Китаем.

По данным Белого дома, Си Цзиньпин выразил заинтересованность в увеличении закупок американской нефти.

В Пекине считают, что это поможет Поднебесной уменьшить зависимость от поставок энергоносителей через Ормузский пролив, который в последние месяцы стал зоной повышенного риска из-за конфликта вокруг Ирана.

Переговоры в Пекине состоялись в рамках первого за последние девять лет визита Дональда Трампа в Китай. Встреча проходила в Большом зале народного собрания с участием делегаций обеих стран.

Как сообщал OBOZ.UA, президент США Дональд Трамп и лидер Китая Си Цзиньпин провели масштабные переговоры в Пекине, которые длились более двух часов и сопровождались громкими заявлениями о будущем мирового порядка. Стороны обсудили торговое сотрудничество, войну в Украине, ситуацию вокруг Ирана и вопрос Тайваня, который Си назвал "самой опасной точкой" в отношениях двух государств.

