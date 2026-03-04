'Ни одного иранского корабля': у Трампа заявили о полном контроле над водным пространством в Иране

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявила, что Соединенные Штаты фактически контролируют водное пространство в Иране. По ее словам, в течение ближайших нескольких часов США будут иметь также "полное и абсолютное господство" над воздушным пространством.

Об этом Ливит сказала на брифинге для прессы 4 марта. По ее словам, сейчас нет ни одного иранского корабля, который бы находился "в движении".

"Нет ни одного иранского корабля, который находится в движении – ни в Персидском заливе, ни в Ормузском проливе, ни в Оманском заливе. Мы ожидаем, что в ближайшее время сможем достичь полного и абсолютного контроля над воздушным пространством Ирана", – сказала Ливитт.

Она заявила, что иранский режим будет полностью уничтожен.

"Бандитский иранский террористический режим будет полностью истреблен. 47 лет терпения со стороны мира в отношении ведущего спонсора террора подошли к концу. Кровожадные террористические лидеры Ирана платят за свои преступления против Америки – и платят собственной кровью", – пресс-секретарь Белого дома.

Иранский режим остался без кораблей

Напомним, Центральное командование США заявило о полном уничтожении флотилии Корпуса стражей исламской революции в Оманском заливе. Речь идет о ликвидации 11 кораблей, которые еще недавно терроризировали гражданские суда.

Американская армия уничтожила корабли иранского режима после того, как силы Корпуса стражей исламской революции начали серию атак на коммерческие суда в ответ на удары США и Израиля по Ирану.

Несмотря на заявление США об уничтожении иранских кораблей, Тегеран объявил пролив "закрытым" для международного судоходства, пригрозив атаковать любое судно, пытающееся пройти через него. Однако США и союзники заявляют, что будут продолжать обеспечивать свободу навигации.

В Пентагоне заявили, что оборона Ирана прорвана и анонсировали расширение операции вглубь страны. Председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Дэн Кейн заявил, что после установления локального преимущества в воздухе американские силы переходят к новой фазе ударов.

Министр обороны США Пит Гегсет заявил, что США будут действовать в Иране "разрушительно, решительно и безжалостно" до победы. По его словам, операция "Эпическая ярость" только набирает обороты, и Тегерану стоит готовиться к поражению, ведь американские военные совместно с Армией обороны Израиля нанесут сокрушительный удар.

