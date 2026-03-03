США объявили об уничтожении всех боевых кораблей Ирана в Оманском заливе. Видео

Центральное командование США заявило о полном уничтожении флотилии Корпуса стражей исламской революции в Оманском заливе. Речь идет о ликвидации 11 кораблей, которые еще два дня назад терроризировали гражданские судна.

Видео дня

Американские войска подчеркнули, что иранские боевики десятилетиями преследовали и атаковали международное судоходство в Оманском заливе. Об этом говорится в заявлении Центрального командования США в соцсети Х.

Иранский режим остался без кораблей

По информации американского военного командования, еще дня назад у иранского режима в Оманском заливе было 11 кораблей, а на сегодняшний день не осталось ни одного.

"Иранский режим десятилетиями преследовал и атаковал международное судоходство в Оманском заливе. Эти времена прошли. Свобода морского судоходства более 80 лет являлась основой экономического процветания Америки и всего мира. Американские войска будут продолжать защищать её", – говорится в сообщении.

Ситуация в Оманском проливе

Согласно информации из открытых источников, среди уничтоженных целей называют иранский "авианосец" Shahid Bagheri и корвет класса Jamaran. Американская армия уничтожила корабли иранского режима после того, как силы Корпуса стражей исламской революции начали серию атак на коммерческие суда в ответ на удары США и Израиля по Ирану.

Несмотря на заявление США об уничтожении иранских кораблей, Тегеран объявил пролив "закрытым" для международного судоходства, пригрозив атаковать любое судно, пытающееся пройти через него. Однако США и союзники заявляют, что будут продолжать обеспечивать свободу навигации.

Напомним, по состоянию на 3 марта на Ближнем Востоке продолжается американо-израильская операция против Ирана. Иранские боевики атакую американские посольства и военные базы, а Израиль и Соединенные Штаты в свою очередь готовятся к усилению атак по Ирану.

Как сообщал OBOZ.UA, руководство страны-агрессора России пытается обернуть эскалацию на Ближнем Востоке в свою пользу. Диктатор РФ Владимир Путин хочет позиционировать себя как миротворца и потенциального посредника между сторонами конфликта.

