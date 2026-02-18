'Невероятный потенциал': сын Трампа инвестирует в производителя дронов, чтобы заработать на государственных контрактах – Bloomberg

Эрик Трамп, второй сын президента США Дональда Трампа, инвестирует в производителя дронов Xtend в рамках сделки на 1,5 млрд долларов. Компания планирует выйти на биржу через объединение с JFB Construction Holdings из Флориды.

По данным Bloomberg, сделка усиливает позиции семьи Трампов в сфере оборонного производства, которую администрация президента считает приоритетом. Кроме этого, документ обеспечивает им финансовое участие в компании, которая потенциально может получить выгоду от намерений Пентагона ускорить закупки военных беспилотников. По оценке администрации, этот процесс пока сдерживается чрезмерной бюрократической волокитой.

Инвестиция предусматривает слияние Xtend с флоридской JFB Construction Holdings, что откроет производителю дронов путь к публичному размещению. В круг инвесторов также входит Unusual Machines Inc., еще одна компания по производству беспилотников, советником которой является Дональд Трамп-младший.

Организацией сделки занимался бутиковый инвестиционный банк Dominari Holdings Inc., штаб-квартира которого расположена в Trump Tower. Ранее это учреждение уже участвовало в проектах, связанных с семьей Трампов.

"Я очень горжусь тем, что инвестирую в компании, в которые верю. Дроны – это определенно волна будущего. Xtend имеет невероятный потенциал", – заявил Эрик Трамп.

11 ноября 2025 года Xtend сообщила о получении многомиллионного контракта от Пентагона на разработку дронов на базе искусственного интеллекта. Компания также входит в перечень 25 участников первой фазы программы Пентагона "Доминирование дронов" (Drone Dominance Program) общей стоимостью 1,1 млрд долларов.

Напомним, компании Илона Маска SpaceX и xAI участвуют в секретном конкурсе Пентагона на разработку технологии голосового управления дронами, который стартовал в январе. Они стали одними из немногих фирм, которые были выбраны для участия в этом соревновании с призовым фондом в 100 миллионов долларов.

Также OBOZ.UA сообщал, Пентагон пригласил украинские компании к участию в первом этапе программы "Доминирование дронов" (Drone Dominance Program). Речь идет об отборе поставщиков беспилотных систем для дальнейших испытаний и контрактов в рамках оборонных потребностей США. Решение обнародовали в начале февраля.

