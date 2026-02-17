Управление дронами с помощью голоса: компании Маска участвуют в тайном конкурсе Пентагона – Bloomberg

Компании Илона Маска SpaceX и xAI участвуют в секретном конкурсе Пентагона на разработку технологии голосового управления дронами, который стартовал в январе. Они стали одними из немногих фирм, которые были выбраны для участия в этом соревновании с призовым фондом в 100 миллионов долларов.

Об этом пишет Bloomberg, ссылаясь на информированные источники. Вход двух компаний Маска, о слиянии которых он объявил в начале февраля, в новое направление разработки оружия на базе искусственного интеллекта, знаменует собой новый и потенциально противоречивый шаг для миллиардера.

"Хотя SpaceX является хорошо известным подрядчиком в оборонной отрасли, а Маск с энтузиазмом относится к развитию искусственного интеллекта, он также является одним из тех, кто ранее выступал против создания "новых инструментов для убийства людей", – сказано в статье.

Что известно о конкурсе

Конкурс, который продлится шесть месяцев, имеет целью разработать передовую технологию управления дронами, которая сможет превращать голосовые команды в цифровые инструкции и управлять несколькими БпЛА одновременно.

Отмечается, что хотя уже сейчас можно управлять несколькими дронами одновременно, разработка программного обеспечения для управления несколькими дронами на море и в воздухе как роем, который может самостоятельно двигаться в направлении цели, остается сложной задачей.

По словам организаторов, конкурс будет проходить в несколько этапов, в зависимости от успехов и заинтересованности участников.

Проект будет реализован в пять этапов, начиная с разработки программного обеспечения и заканчивая реальными испытаниями. Представитель министерства обороны США отмечал, что дроны будут использоваться в наступательных целях, добавив, что взаимодействие человека и машины "будет напрямую влиять на летальность и эффективность этих систем".

Как пишет Bloomberg, конкурс Пентагона был запущен совместно с Подразделением оборонных инноваций, которое занимается привлечением стартапов из Кремниевой долины, и Группой оборонных автономных военных операций (DAWG).

DAWG – это новое подразделение, созданное во время второго срока администрации Трампа, входящее в состав Командования специальных операций США. DAWG частично продолжает работу инициативы Replicator времен Байдена, которая имела целью производство тысяч дешевых автономных дронов.

Как сообщал OBOZ.UA, Пентагон пригласил украинские компании к участию в первом этапе программы "Доминирование дронов" (Drone Dominance Program). Речь идет об отборе поставщиков беспилотных систем для дальнейших испытаний и контрактов в рамках оборонных потребностей США. Решение обнародовали в начале февраля.

