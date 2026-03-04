'Неважно, как его зовут': в Израиле заявили, что будут считать любого нового лидера Ирана 'безоговорочной мишенью для ликвидации'

Министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что Тель-Авив будет уничтожать любого нового верховного лидера Ирана, если его назначат. Политик заявил, что поручил начинать операцию "Рев арийцев".

Об этом он написал в Twitter. По его словам, подобное решение было принято с главой израильского правительства Биньямином Нетаньяху.

"Любой лидер, назначенный террористическим режимом Ирана для продолжения продвижения плана уничтожения Израиля, угрозы США, свободному миру и странам региона, а также угнетения иранского народа, будет однозначной мишенью для уничтожения. И неважно, как его зовут или где он скрывается", — заявил он.

Глава Минобороны Израиля также добавил, что поручил ЦАХАЛу подготовиться и действовать всеми средствами для выполнения одной из целей операции "Рев арийцев". Однако деталей он не объяснил.

"Мы будем продолжать действовать всеми силами вместе с нашими американскими партнерами, чтобы уничтожить возможности режима и создать условия для того, чтобы иранский народ мог его свергнуть и заменить", — написал он.

Заметим, ранее военно-воздушные силы Израиля заявили об уничтожении секретного иранского ядерного объекта в окрестностях Тегерана. По данным израильских военных, на этом объекте группа ученых работала над развитием компонентов, необходимых для создания ядерной бомбы.

В ночь на 3 марта израильская авиация ударила по центральному штабу иранского режима – одному из самых защищенных объектов страны. В ЦАХАЛ заявили, что пилоты пользуясь данными разведки, нанесли точный удар, в результате которого штаб был уничтожен, а руководители режима, которые находились в здании, ликвидированы.

Напомним, в результате одного из последних ударов США по Тегерану, было уничтожено помещение, где выбирали преемника убитого верховного лидера Али Хаменеи. По данным изданий, в здании, по которому нанесен удар, находились члены совета экспертов, который насчитывает 88 человек и отвечает за избрание нового верховного лидера Ирана. Пока неизвестно, сколько из них присутствовало в момент атаки.

Как сообщал OBOZ.UA, Израиль заявил о ликвидации почти всех высокопоставленных чиновников так называемой иранской "оси террора", обнародовав перечень лиц, которых уничтожили во время операций против Ирана и связанных с ним группировок.

В списке были имена руководителей Ирана, Корпуса стражей исламской революции, ХАМАС, "Хезболлы" и хуситов. Военные заявили, что эти лица играли ключевую роль в координации действий против Израиля.

