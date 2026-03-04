ВВС Израиля сообщили об уничтожении секретного ядерного объекта вблизи Тегерана: что известно

Военно-воздушные силы Израиля заявили об уничтожении секретного иранского ядерного объекта в окрестностях Тегерана. По данным израильских военных, на этом объекте группа ученых работала над развитием компонентов, необходимых для создания ядерной бомбы.

Видео дня

Об этом пишет The Times of Israel. Издание ссылается на заявление Армии обороны Израиля во время брифинга для прессы.

Как заявил представитель ЦАХАЛа бригадный генерал Эффи Дефрин, израильские ВВС нанесли удар по частично подземному комплексу под названием "Минзадехей" вблизи Тегерана. По его словам, именно там иранские специалисты "тайно разрабатывали возможности, необходимые для создания ядерного оружия".

В израильской армии утверждают, что после 12-дневной войны между Израилем и Ираном в июне 2025 года, во время которой уже наносились удары по иранским ядерным объектам, Тегеран не прекратил военную ядерную программу. Зато по данным ЦАХАЛ, Иран продолжил развивать соответствующую инфраструктуру и переместил часть деятельности в подземный объект, защищенный от авиаударов.

В военном ведомстве отметили, что израильская разведка долгое время отслеживала деятельность иранских ядерных ученых и смогла установить их новое место работы. Это, как заявляют в ЦАХАЛ, позволило нанести "точный удар" по секретному комплексу.

Напомним, накануне, 2 марта, в Тегеране заявили о поражении иранского ядерного объекта в Натанзе. Этот объект считается главным центром обогащения урана на территории страны и является ключевой частью ядерной программы Ирана. Он расположен на глубине 40-50 м под землей и защищен бетоном.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 3 марта ВВС Израиля ударили по центральному штабу иранского режима – одному из самых защищенных объектов страны. В ЦАХАЛ заявили, что авиация, пользуясь данными разведки, нанесла точный удар, в результате которого штаб был уничтожен, а находившиеся в здании руководители режима ликвидированы.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!