Неопределенное членство: почему Евросоюз все еще не готов к Украине, готовят ли 'полуЕС' и какой план вступления действительно может быть реальным. Интервью с Котовым

Европейский Союз снова оказался в привычной для себя ситуации: громкие политические сигналы поддержки Украины не совпадают с реальными решениями относительно ее будущего в блоке. Одобрение кредита на 90 миллионов евро стало скорее символически-вынужденным жестом, чем прорывом – он не смог скрыть главного: в ЕС нет ни единства, ни политической воли двигаться к конкретной дате членства Украины. Кипрский саммит лишь обнажил это противоречие. Формально – условия для начала переговоров созданы. Фактически – никто не готов сказать, когда и чем этот процесс завершится.

Показательно, что даже исчезновение с повестки дня фактора Виктора Орбана не решило проблему. Наоборот – оно сделало ее более очевидной. Европейские столицы больше не могут прятаться за "венгерским вето" и вынуждены прямо артикулировать собственные сомнения: от экономических рисков до политических последствий интеграции большого воюющего государства. Идея ускоренного вступления, которая еще недавно выглядела как политический сигнал поддержки Украины, сегодня стремительно теряет смысл и превращается в риторику без практического наполнения.

На этом фоне появляются компромиссные форматы – "ассоциированное" или "символическое" членство, участие в дискуссиях без доступа к бюджету или права голоса. Для ЕС это способ выиграть время и уменьшить внутренние риски. Для Украины – потенциальная ловушка, где временные решения могут стать постоянными. Ключевой вопрос звучит все жестче: готов ли Евросоюз к геополитическому расширению на фоне российской угрозы, или он окончательно вернулся к логике осторожного процесса без стратегических рывков. И ответ на него определит не только европейское будущее Украины, но и саму роль ЕС в новой архитектуре безопасности континента.

Своими мыслями по этим и другим вопросам в эксклюзивном интервью OBOZ.UA поделился эксперт по публичной политике, кандидат наук по государственному управлению Илья Котов.

– ЕС одобрил кредит на 90 млн евро и новый пакет санкций против РФ, но это не скрыло внутренних разногласий по Украине. На саммите на Кипре лидеры ЕС признали: условия для начала вступления созданы, однако, реальной готовности говорить о членстве нет. Никаких сроков вступления не определено. Вопрос остается открытым: готов ли ЕС поддержать Украину не только декларациями?

– Стоит начать с того, что фактически, кстати, я был одним из первых, кто еще в ноябре 25-го года высказал собственное мнение и определенный прогноз, понимая, что происходит. Мы должны стать членами Европейского Союза до конца 2026-го года. На тот момент даже не было понимания, что этот пункт является одним из пунктов мирного плана, который продвигают Соединенные Штаты.

К сожалению, на сегодня можно констатировать, что процесс приостановился – ну и, соответственно, разговоры об ускоренном вступлении продолжаются, но уже не по инициативе Штатов. Я вижу, что мы являемся таким двигателем этого процесса – наш президент постоянно говорит о таком предложении. Поэтому по состоянию на сегодня ситуация складывается таким образом. Откровенно говоря, европейцы сами не понимают, чем должен быть сейчас Европейский Союз. Должен ли он остаться таким, как есть – экономико-политическим объединением государств – или же в связи с ситуацией с НАТО, позицией Трампа и в целом США должен трансформироваться, возможно, и в военный союз. Пока у европейских лидеров будет полемика по этому поводу, очень трудно сказать, где они увидят место нашего государства.

– Если говорить о месте Украины именно в экономико-политическом союзе – то, что представляет сегодня собой ЕС?

– Ситуация в настоящее время так, что очень много голосов против. И поверьте, некоторые государства хоть и не высказываются против, но очень осторожно подходят. Это связано не с любовью или нелюбовью к Украине – это связано с практическими вещами. Например, Орбан что делал? Он блокировал не процесс вступления – кластеры открывались официально. Его задача, которая была из Москвы – блокирование, в принципе, всей помощи для Украины. Но когда говорим о вступлении, то здесь появляются другие позиции – более рациональные, не связанные с войной, а связанные с экономикой.

Давайте начнем с Польши. По моему личному мнению, Польша будет одним из государств, которое больше всего будет выступать против быстрого присоединения Украины из-за нашего агросектора. Каждый, несмотря на все взаимоотношения, считает собственные средства. Соответственно, все понимают, что большая Украина, которая именно в аграрном секторе займет одно из определяющих мест в составе этого Союза – это, конечно, определенная экономическая угроза.

Германия в этом ряду. Канцлер Мерц неоднократно говорил о том, что он также не поддерживает ускоренное вступление, потому что это противоречит всем формализованным нормам ЕС. Насколько вообще во время войны эта формализация нужна – оставим этот вопрос для дискуссии – но Германия также будет против. Потому что это первая экономика Европы. Деньги общеевропейских фондов – это в значительной степени немецкие средства. Они понимают, что Украине для восстановления понадобится очень много денег – соответственно, это финансовое бремя. И мы можем так пройтись по каждой стране.

– Уже очевидно, что проблема не только, или не сколько в Орбане...

– Именно так. Надо понимать, эпоха Орбана завершилась, эпоха блокировок завершилась. Вопрос уже в будущем развитии ЕС. И если блок останется действительно экономико-политическим союзом – без привязки к оборонным стратегиям – нам будет трудно, и надо очень много проработать. Я даже сейчас не о кластерах – я о конкретных точечных вещах во взаимоотношениях с другими европейскими государствами, прежде всего экономических.

– По вашему мнению, главные опасения связаны с экономикой? Украина действительно большая – и по территории, и по аграрному, и по экономическому потенциалу. Или все же решающими являются политико-военные факторы? Ведь страна в состоянии войны – серьезный вызов. В то же время в ЕС указывают и на внутренние проблемы Украины: недостаточный уровень преодоления коррупции и медленную имплементацию принятых законов. Хотя прогресс признают, темпы изменений пока не соответствуют ожиданиям.

– Как в Украине во время войны может не хромать имплементация тех норм, которые государства ЕС десятилетиями внедряют и до сих пор не могут завершить? Почему они удивляются? Здесь сама конструкция не совсем корректна. Во-первых, надо отметить главное – пока идет война, никто, конечно, нас никуда брать не планирует. И это абсолютно логично. Мы говорим о любом вступлении – ускоренном или нет – только после завершения войны.

Теперь относительно экономики и реформирования. Есть основная составляющая, которая касается интересов каждого государства Евросоюза – и это экономика. Та же Польша боится нас из-за агросектора. Германия – из-за объема средств, которые мы можем получить. Другие страны – из-за влияния Украины в процессах голосования, ведь принцип единогласия до сих пор не отменен. То есть европейские государства откровенно опасаются видеть Украину в своем составе. А по кластерам – конечно, не все быстро, но мы движемся на довольно хорошем уровне. И, кстати, учитывая, что движемся вместе с Молдовой, подчеркну: мы не хуже, несмотря на войну.

Есть еще понятие "балканского коридора" – когда государство формально выполняет все условия, ведет переговоры, но сам процесс вступления затягивается на десятилетия. Нам главное – не попасть в такую ситуацию.

Относительно реформ – не все, что требует ЕС, актуально для страны, которая воюет. Конечно, верховенство права – ключевая вещь. Без него вступления не будет. И это нужно делать не для ЕС – а для себя: для борьбы с коррупцией, для улучшения экономики. Но есть и другие требования, которые не соответствуют реалиям. Например, введение НДС для флота. Экономика воюющей страны работает на грани – это надо учитывать. Или вопрос рыночных тарифов на коммунальные услуги. Готово ли сейчас украинское общество – на пятый год войны – к этому? Ответ очевиден. И таких пунктов много. Поэтому я бы советовал начать с анализа самого ЕС. И когда мы проанализируем, потому что есть у нас, кстати, в обществе почему-то такая навязанная позиция, что вот Украина максимально не готова, все плохо, все плохие, все плохие, все не так, измена. Если взять ту же Болгарию, кстати где куча проблем. Давайте посмотрим на Венгрию как члена ЕС. Там до сих пор декларации госслужащих подаются в бумажном виде. Украина сделала это еще 10 лет назад – и все в открытом доступе. Поэтому если от нас что-то требуют – стоит также смотреть, что происходит внутри самого Европейского Союза. И тогда станет понятно, что ситуация не такая однозначная, как ее часто подают. Опять же, та же Венгрия, кстати – где уровень коррупции, откровенно говоря, я не побоюсь этого слова, в разы выше, чем в Украине. Но ЕС пытается на что-то закрывать глаза – потому что уже, вроде бы, член.

– То есть, вы считаете, что определенные условия или претензии к Украине необоснованны?

– Надо выяснить: мы или говорим о справедливых равных требованиях и условиях для всех – или зачем, извините за ненаучное выражение, "выкручивать руки" именно нашему государству? Та же ситуация, например, с политически значимыми лицами. Как это работает в ЕС? После увольнения с должности – первый год для финансового мониторинга банка, далее – только в случае подозрений или нарушений. А нам говорят – делайте пожизненно для всех. Это лишь один из примеров того, что не всегда подход одинаковый.

Если мы пойдем путем выполнения всех требований, которые существуют в открытых кластерах – это не быстрый процесс. И это процесс не для воюющего государства. Это процесс полного реформирования – от государственного сектора, публичного управления – до базовых вещей, например состояние дорог или питьевая вода. Кстати, по подсчетам, чтобы обеспечить систему водоснабжения и водоотведения на уровне европейских стандартов и иметь питьевую воду практически везде – нужно около 100 млрд евро. На секундочку – просто стоит задуматься, откуда брать эти средства. То есть это не быстро. И, соответственно, возвращаемся к началу: европейцы должны сами решить, каким будет Европейский Союз. Основная опасность – это Россия. Если они это осознают и понимают, что новая агрессия может начаться в любой момент – тогда Украина там нужна. А если говорим о кластерах – это уже несколько иная история.

– Накануне канцер Германии Мерц отметил: "У Зеленского была идея вступить в ЕС 1 января 2027 года. Это не сработает. Даже 1 января 2028 года это нереально". Возможно ли ускоренное вступление при таком развитии событий? Сейчас эта тема отходит на второй план. Последний саммит ЕС это ясно показал. Как вы считаете – стоит ли ставить крест на ускоренном вступлении или решение все же возможно?

– Я считаю, что рано ставить крест. Да, многие европейские государства опасаются и выступают против. Но если Европейский Союз пойдет по пути обеспечения собственной безопасности – тогда ускоренное вступление будет выглядеть абсолютно логично.

Есть две составляющие – моральная и практическая. В моральном смысле мы не получаем "вознаграждение за уступки" – мы получаем справедливую оценку того, что уже пятый год сдерживаем врага, который, откровенно говоря, давно мог бы быть в Европе. Европейцы это понимают – иначе не было бы такой финансовой поддержки. Но есть и практический аспект. Если Европа решит строить собственные оборонные способности – фактически восточную линию сдерживания: страны Балтии – Польша – Украина – Румыния – то как это реализовать без членства Украины? Расходы на Украину – это не "помощь нам", это инвестиции в собственную безопасность ЕС. Плюс – у нас одна из крупнейших армий в Европе, и она такой останется. Это тоже фактор заинтересованности Европы.

Теперь смоделируем другой сценарий: война завершается, начинается восстановление Украины. Источники – замороженные российские активы, дополнительные налоги на российские товары – это может работать годами. Украина восстанавливается, становится успешным государством. Но без ЕС. Тогда возникает вопрос – кто зайдет в это пространство? Или США, или Китай. Инвестиции – это всегда еще и политическое влияние. И если ЕС этого не сделает – на его границе появится успешная страна с мощным присутствием других глобальных игроков. Нужно ли это Европейскому Союзу? Тут дело не в том, что мы "просимся" – вопрос в том, готова ли сама Европа мыслить стратегически.

– Если говорить о различных форматах интеграции, которые сейчас предлагаются – целесообразно ли нам их рассматривать? Частичное членство, которое предлагается Германией и Францией – может ли это быть как решение, некий символ поддержки, а экономическую интеграцию отложат на годы? Не может ли ускоренное или ограниченное вступление стать большей проблемой, чем обычная процедура? Потому что мы получаем некий "скелет" без мышц, которые потом сложно будет "нарастить".

– Есть одна фраза, которая на сто процентов описывает ситуацию – никто до конца не понимает, что имеется в виду. Но мы уже дали свою реакцию – мы не соглашаемся на такие предложения. Президент прямо об этом заявил. Мы готовы говорить об отсрочке отдельных моментов – например, доступа к некоторым фондам, не ко всем, или других технических вещей. Но Европейский Союз – это прежде всего экономико-политическое объединение.

Если говорить о политической составляющей – нам предлагают формат без права голоса. То есть вы просто будете присутствовать на саммитах. Это означает, что политическая составляющая не работает. Далее – экономическая. Вы вроде бы есть, но доступа к общим средствам также нет. Тогда возникает логичный вопрос – в чем смысл такого членства? Это что – только для совместных фото на саммитах? Но суть международных объединений совсем не в этом.

Фактически такой формат не несет никаких реальных последствий. И соглашаться на него – это даже не полумера. Это предложение без смысла. Мы ничего не получаем в результате. И есть риск, что согласившись, мы услышим: "Вы же уже члены". А то, что нет полномочий – "это со временем". Потом появятся новые требования, новые условия – и процесс затянется бесконечно. Поэтому соглашаться на такое нельзя. Но в то же время наша позиция не ультимативная – "или так, или никак". Мы готовы к конструктивному диалогу. Но конструктив означает четкое понимание: что мы получаем и какое наше место в этой структуре. Мы готовы к компромиссам – например, в вопросах агросектора, в отношениях с Польшей, к диалогу с Венгрией. Мы готовы быть партнерами. Но формат "присутствовать без прав" не имеет никакого логического смысла.

– Можем ли мы сегодня говорить о четкой дате. Потому что вице-премьер по евроинтеграции Тарас Качка говорит: мы готовы на определенные уступки – в частности относительно аграрного бюджета, доступа к средствам, но нам нужна четкая дата, когда мы станем полноправными членами. Президент Франции Макрон говорит: "важно предоставить Украине и Молдове точные сроки". Как вы считаете – реально ли получить ответ на этот вопрос? Или это останется неопределенным процессом?

– Здесь есть два подхода. Если мы говорим о классическом вступлении с выполнением всех требований – тогда дата зависит от нас. Но это процесс на годы, а то и десятилетия. Если же говорим об ускоренном вступлении как геополитическое решение – тогда все привязывается к завершению войны. Например: подписание мирного соглашения, определенные гарантии безопасности, возможно, размещение европейского контингента – и после этого, условно, в течение полугода Украина становится членом ЕС с определенными переходными условиями. Это не будет "четкая дата" уже сейчас – потому что все начинается с мира. И это ключевой момент.

– Но тогда мы упираемся в российский фактор. Путину невыгодно завершать войну, если это откроет Украине путь усиления через потенциальное членство в ЕС. Тогда получается, что без принуждения к миру это не работает. Но, кажется, этого принуждения мы не видим.

– К сожалению, это правда. Россия понимает только язык силы – и пока такого давления нет, ситуация не изменится. Европа же пока не имеет достаточной субъектности, чтобы самостоятельно осуществлять такое давление. Мы уже слышим сомнения даже относительно базовых механизмов безопасности – и это показатель. Европе нужно укреплять собственную безопасность и действовать решительнее. Пока же приходится констатировать: без внешнего давления, в частности со стороны США, достичь мира сложно. А Россия использует переговоры лишь для формализации результатов, достигнутых на поле боя.

Поэтому ответ прост – все решается не только за столом переговоров, а прежде всего на поле боя и через баланс силы. И именно это будет определять дальнейшие перспективы, в том числе и относительно членства Украины в ЕС.

– Вы считаете, в плане безопасности Европа все же больше "просыпается" или еще "спит"? Потому что на фоне размытия пятой статьи – уже многие страны фактически признают, что она может не сработать, Европейский Союз вспомнил о статье 42.7, которая предусматривает взаимную помощь в случае агрессии, но ее обсуждение на последнем саммите было довольно поверхностным. Создается впечатление, что они считают: времени еще много – мол, Украина сдерживает Россию, а Европа будет готова где-то к 2030–2035 годам. И второй вопрос: является ли членство в ЕС гарантией безопасности для Украины, учитывая, что членство в НАТО в ближайшее время маловероятно?

– Начну со второго. Я не считаю членство в Европейском Союзе полноценной гарантией безопасности. Даже если ЕС трансформируется – это все равно коллективная конструкция, которая пока не имеет той военной субъектности, которую имеет, например, НАТО. И Россия этого не боится в достаточной степени, потому что не воспринимает ЕС как равнозначного военного игрока. Поэтому сказать, что членство автоматически обезопасит от новой агрессии – нельзя. Но в то же время Россия категорически против нашего вступления в ЕС. Это важный сигнал. Достаточно вспомнить 2014 год – даже шаги к ассоциации вызвали жесткую реакцию. То есть для Кремля это имеет значение.

Относительно Европы – она скорее просыпается, но очень медленно. Да, Франция и Германия увеличивают оборонные расходы, но потери оборонных возможностей накапливались десятилетиями. За несколько лет это не восстановить. Добавляются и другие факторы – слабый экономический рост, бюджетные ограничения, а также последствия энергетической зависимости от России, которая долго влияла на политику Европы.

Сегодня ключевое – США больше не хотят нести полную ответственность за безопасность Европы. И это не только вопрос конкретного президента, а стратегическое изменение. Для Соединенных Штатов Америки главным вызовом становится Китай, а не Россия. Именно поэтому и возникает кризис доверия к пятой статье НАТО – не потому, что она "отменена", а потому что изменилась геополитика. Альянс создавался для противодействия СССР, а сейчас угрозы шире – это уже не одна страна, а целый блок государств, включая Иран. Европа же пока не имеет единого стратегического видения этих угроз. И пока этого нет – ее политика безопасности выглядит инертной. Поэтому ответ таков: Европа просыпается, но еще не проснулась полностью. И главный вопрос – успеет ли она это сделать до того, как угрозы станут еще серьезнее.

– Какого сценария дальнейшего развития ждать относительно вопроса членства Украины. Это открытие кластеров, которое анонсируется и, знаете, такие неспешные переговоры, дискуссии, то есть как любят европейцы? Или все же это активное обсуждение ускоренного вступления и, возможно, какое-то решение, которое будет и Европу устраивать, и Украину устраивать?

– Наиболее вероятный вариант – это "золотая середина", но после завершения войны. После мирного соглашения Европа еще раз оценит риски, финансовые возможности и вызовы безопасности. И поймет две вещи: нужно строить собственную оборону, если ЕС не интегрирует Украину во время восстановления, это сделают другие глобальные игроки. Поэтому, скорее всего, будет найден компромисс – определенный формат ускоренного вступления с переходными условиями, который учтет интересы и Украины, и Европы. Если же процесс пойдет исключительно через формальные процедуры, кластеры и долгие переговоры – это будет означать, что Европейский Союз не адаптировался к новым реалиям. А реальность такова: Украина нужна Европе так же, как Европа нужна Украине – и в безопасности, и в экономике, и в стратегическом будущем.