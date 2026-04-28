Страна ЕС изменила правила выплат украинцам с детьми: кого оставили без денег

Власти Франции обновили условия выплаты пособия на детей. Теперь части украинцев, которые имеют статус временно защиты, могут прекратить начисление – новые правила затронут тех, у кого детям не исполнилось 14 лет до 1 марта текущего года.

Об этом сообщили в Фонде семейных пособий (Caisse d'Allocations Familiales, или CAF). Отмечается, что новые правила уже действуют – с 1 марта 2026 года.

Что изменилось

Речь идет о пересмотре условий начисления надбавки к семейным выплатам (allocations familiales). Это дополнительная сумма к стандартным семейным выплатам, которую во Франции начисляют в зависимости от возраста ребенка.

Главное изменение – это сокращение срока предоставления поддержки с 6 до всего лишь 2 лет. То есть если раньше выплаты начинались после достижения ребенком 14 лет и действовали до 20, то теперь средства будут начислять, когда ему исполнится 18.

Кого затронут изменения

Семьи с минимум двумя детьми на содержании .

. Второму ребенку исполнится 14 лет после 1 марта 2026 года (то есть его дата рождения – после 1 марта 2012 года).

Суммы выплат

Размер ежемесячной надбавки зависит от доходов семьи и может составлять составляет:

75,53 евро на одного ребенка;

на одного ребенка; 37,77 евро ;

; 18,88 евро.

Следует отметить, что речь идет не об отдельной программе для украинских беженцев, а об общем изменении французской системы социальной поддержки для всех семей. Для многих семей новые правила будут означать потерю нескольких лет финансовой поддержки, особенно если речь идет о подростках, расходы на которых традиционно растут.

Впрочем, украинцы во Франции, которые имеют статус временной защиты (protection temporaire) и оформленную Autorisation Provisoire de Séjour (APS), могут претендовать на allocations familiales и другие выплаты через систему CAF, если соответствуют условиям (уровень доходов, семейный и профессиональный статус, место жительства и тип жилья).

Ранее OBOZ.UA уже сообщал, что украинцы, которые находятся во Франции по механизму временной защиты, смогут начать процедуру перехода к виду на жительство (titre de séjour). Для многих беженцев это означает фактическое долгосрочное закрепление во французской правовой системе, но среди обязательных условий – обновленный экзамен по гражданским знаниям.

