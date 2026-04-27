Беженцев из Украины начнут лишать выплат в Германии: кто потеряет деньги

Беженцы из Украины, которые получили убежище от войны в Германии и которым назначено гражданское пособие "бюргергельд" (Bürgergeld), могут остаться без выплат. Теперь это возможно, если отказаться от предложения о работе от центра занятости (Jobcenter).

Об изменениях сообщили на сайте программы. Новые правила вступили в силу 23 апреля и будут касаться не только беженцев из Украины, но и граждан страны.

Ранее действовало правила трехуровневая штрафная система. А именно:

за первый отказ – выплата сокращалась на 10% процентов;

после второго – на 20%;

после третьего – на 30%.

Теперь, если вакансия полностью соответствует навыкам и состоянию здоровья человека, в случае отказа Jobcenter имеет право отменить 100% выплат пособия для этого лица минимум на один месяц. В остальных случаях будет применяться модель постепенного сокращения выплат.

Суммы выплат

Одинокие люди – 563 евро .

. Пары – по 506 евро на человека .

. Дети, живущие в таких семьях – 357-471 евро (зависит от возраста).

Беременные женщины и родители-одиночки – немного больше.

Германия продлила защиту для украинцев

Германия продлила временную защиту для украинцев до 4 марта 2027 года – речь идет о параграфе 24 Закона о пребывании, который регулирует предоставление временной защиты иностранцам, которые вынуждены бежать от войны или гуманитарных кризисов.

Решение ставит перед украинцами выбор – оставаться на временной защите или переходить на другие формы проживания для долгосрочных перспектив. Одним из главных преимуществ нового решения стало то, что украинцам не нужно проходить сложные процедуры повторного оформления документов. Если вы уже имеете статус по §24:

он продлевается автоматически;

подавать новые заявления не нужно;

ваши права остаются в силе без дополнительных действий.

Как уже сообщал OBOZ.UA, в Германии резко сократилось количество обращений от украинских граждан о предоставлении временной защиты. Это стало одним из факторов, из-за которых эта страна потеряла статус самой популярной среди беженцев в Евросоюзе – ее место на "пьедестале" досталось Франции.

