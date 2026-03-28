Нематериальное наследие ЮНЕСКО: в ООН состоялось мероприятие, посвященное украинской писанке. Фото

В штаб-квартире ООН в Нью-Йорке состоялось мероприятие "Украинская писанка – нематериальное культурное наследие ЮНЕСКО", которое организовало постоянное представительство Украины. Участие в нем приняли дипломаты, представители международных организаций и украинской общины, событие прошло в 2026 году.

Информацию о мероприятии передал собственный корреспондент Укринформа в Нью-Йорке. В сообщении говорится, что участники отметили значение писанки как элемента культуры и идентичности.

"Украинская писанка является традицией, которая стала опорой украинской идентичности", – заявил во время открытия активист Андрей Добрянский.

Живая традиция писанки

Во время мероприятия участники говорили о значении культурного наследия в условиях войны. Андрей Добрянский отметил, что сохранение традиций становится способом противодействия разрушению, которое приносит война. Это прозвучало достаточно прямо, без лишних слов, но смысл понятен.

Постоянный представитель Украины при ООН Андрей Мельник, обращаясь к дипломатам, подчеркнул, что российская война направлена не только против гражданского населения и инфраструктуры.

"Она становится еще более жестокой – не только против гражданских, против инфраструктуры, а все больше – против самой культуры", – сказал он.

По его словам, писанка в этом контексте остается символом устойчивости. И, возможно, именно такие вещи лучше всего держат общество вместе в сложные времена.

Значение решения ЮНЕСКО

Представитель ЮНЕСКО при ООН Элиот Минченберг отметил, что включение украинской писанки в Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества в 2024 году имеет особое значение именно сейчас. Он подчеркнул, что это решение приняли в период, когда украинская культура находится под серьезным давлением из-за войны.

"Это решение имеет особый вес. Оно было принято во время, когда украинская культура – ее памятники, музеи, исторические объекты и живые традиции – находятся под огромным давлением", – отметил Минченберг.

Он также добавил, что нематериальное культурное наследие помогает сохранять единство общества и поддерживает его устойчивость во время кризисов. По его словам, ЮНЕСКО продолжит поддерживать культурное восстановление Украины и украинских художников.

Традиция сквозь века

Нью-йоркская художница и этнограф украинского происхождения Софийка Зилык во время мероприятия подробно рассказала о традиции писанкарства. Она объяснила, что писанка имеет более глубокое значение, чем просто декоративный элемент.

"Писанка – это не красиво разрисованное яйцо. Это история и идентичность целого народа", – сказала она.

Зилык отметила, что эта традиция имеет тысячелетнюю историю и берет начало еще с дохристианских времен. Во время презентации она продемонстрировала снимки различных орнаментов, которые используются для росписи пасхальных яиц.

Она также подчеркнула, что писанкарство прошло через многочисленные испытания. "Традиция писанкарства прошла через войны, голод, оккупации и теперь – через эту войну", – сказала она.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что в Министерстве иностранных дел Украины резко отреагировали на заявление ЮНЕСКО относительно удара России по Львову. Организацию обвинили в отсутствии прямого упоминания РФ, как агрессора. Он заявил, что Киев рассматривает механизмы ответственности за атаки на культурное наследие.

