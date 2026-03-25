'Абстрактные удары каких-то инопланетян': в МИД назвали позором реакцию ЮНЕСКО на обстрел Львова

В Министерстве иностранных дел Украины резко отреагировали на заявление ЮНЕСКО относительно удара России по Львову. Организацию обвинили в отсутствии прямого упоминания РФ, как агрессора.

Об этом заявил спикер МИД Украины Георгий Тихий во время брифинга. Он заявил, что Киев рассматривает механизмы ответственности за атаки на культурное наследие.

"Отреагировали ЮНЕСКО. Ну, позор, что тут сказать. Если не могут вспомнить даже кто нанес удар, и это просто какие-то абстрактные удары каких-то инопланетян по Львову, ну, о чем тут говорить? К сожалению, это приговор дисфункциональности этой организации, неспособности называть вещи своими именами", – сказал Георгий Тихий.

Он обратил внимание, что факт атаки является очевидным а украинская противовоздушная оборона фактически делает больше для сохранения объектов мирового наследия, чем международные институты.

"Что нужно еще, чтобы назвать, что Россия, или просто сказать, что это российский удар. В чем проблема в целом? К сожалению, можем констатировать, что украинская система противовоздушной обороны на сегодняшний день делает больший вклад в защиту всемирного наследия ЮНЕСКО, чем ЮНЕСКО, как вся Организация (ООН - ред.) вместе взятая", – заявил чиновник.

В свою очередь министр иностранных дел Украины Андрей Сибига призвал Генерального директора ЮНЕСКО немедленно отреагировать на это преступление и занять четкую позицию.

"Россия жестко ударила по центральной части Львова – города исключительной культурной ценности и объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО. Я призываю Генерального директора ЮНЕСКО немедленно отреагировать на это преступление и занять четкую позицию", – сказал глава МИД.

В заявлении он упомянул и о необходимости ответственности со стороны России за совершенные преступления.

"Украина использует все доступные механизмы для защиты нашего культурного наследия и обеспечения ответственности. В ответ на жестокие нарушения Россией международного права должна быть ответственность", – добавил он.

Россия терроризирует города Украины стаями "шахедов": Львов, Тернополь, Винницу, Ивано-Франковск, Житомир, Запорожье, Днепр и другие города. Андрей Сибига отметил, что есть повреждения и жертвы среди гражданских.

"Россия делает то же, что иранский режим на Ближнем Востоке, но в самом центре Европы. Россия доказывает свой статус государства-террориста. И именно так к ней следует относиться – через силу, а не слабость, и усиление давления на всех фронтах", – заявил министр иностранных дел Украины.

В результате массированной атаки 24 марта во Львове зафиксировано несколько попаданий, в частности по жилой застройке в центре города и Бернардинскому монастырю, который является объектом мирового наследия.

ЮНЕСКО в ответ выразила "глубокую обеспокоенность" и заявила о готовности оказать помощь. МИД уже договорился с экспертами ЮНЕСКО о визите во Львов для фиксации разрушений и оценки нанесенного ущерба. Также Украина инициирует вопрос санкций против России в сфере культуры.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что во вторник, 24 марта, российские дроны-камикадзе атаковали Львов. В результате атаки по городу возникли пожары, пострадали 26 человек.

