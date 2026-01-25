'За 163 года это не изменилось': Навроцкий назвал Россию постоянной угрозой для региона Центральной и Восточной Европы

Президент Польши Кароль Навроцкий заявил, чтоРоссия на протяжении веков остается угрозой для стран региона. Он отметил, что форма государственного устройства в России не меняет сути угрозы. По его словам, независимо от исторического периода страны Центральной и Восточной Европы сталкиваются с одинаковыми вызовами безопасности.

Навроцкий выступил с этой позицией во время совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом Литвы Гитанасом Науседой в Вильнюсе. Видео с пресс-конференции опубликовал Офис Президента Украины. В нем зафиксированы выступления всех трех глав государств, в частности заявление президента Польши об исторической преемственности российской угрозы.

Навроцкий, в частности, сказал: "Независимо от того, это царская Россия, большевистская Россия или Россия Путина, наши страны – сегодня независимые государства – продолжают сталкиваться с той же угрозой со стороны Российской Федерации".

Историческое измерение безопасности

Польский лидер вспомнил Январское восстание, с начала которого прошло 163 года, и события XX века. Он отметил, что несмотря на смену эпох, характер угроз для региона остался неизменным.

Также Навроцкий подчеркнул роль региональных форматов сотрудничества. Среди них он назвал Инициативу трех морей, Вышеградскую группу и Люблинский треугольник, в рамках которого и состоялась встреча в Вильнюсе.

Отдельно президент Польши обратил внимание, что страны региона раньше других осознавали опасность со стороны РФ. По его словам, это происходило даже тогда, когда государства Западной Европы сосредотачивались на климатической и миграционной политике.

Оборона и региональные шаги

Кароль Навроцкий сообщил, что Польша и Литва увеличили расходы на оборону до 5 процентов от валового внутреннего продукта. Он связал это решение с необходимостью усиления обороноспособности из-за угрозы со стороны России.

Также польский президент положительно оценил инициативу Литвы по строительству военного полигона вблизи литовско-польской границы в районе Сувальского перешейка. По его словам, там сможет тренироваться 16-я механизированная дивизия Вооруженных сил Польши, что имеет важное значение для безопасности всего региона.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что первую встречу с новым лидером Польши украинский лидер оценил как "очень позитивный сигнал". По его мнению, во время этой встречи был достигнут главный фактор дальнейшего взаимопонимания обеих стран – взаимного доверия.

