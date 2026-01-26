СБУ нейтрализовала более 14 тыс. масштабных кибератак на Украину за время полномасштабной войны: что было под прицелом

СБУ системно защищает Украину от кибератак, которые сопровождают полномасштабную агрессию РФ. С начала войны специалисты Департамента кибербезопасности нейтрализовали более 14 тысяч масштабных атак на правительственные ресурсы и критическую инфраструктуру.

Эксперты работают как на обороне информационного пространства, так и в проактивных операциях против врага в цифровой среде. Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

По словам руководителя ДКИБ Владимира Карастелева, кибератаки направлены на дестабилизацию работы стратегически важных предприятий энергетической, транспортной и оборонной отраслей, а также на уничтожение цифровых сервисов.

В 2025 году специалисты СБУ "отбили" более 3 тысяч атак, большинство из которых осуществлялись российскими спецподразделениями и хакерскими группировками, связанными с РФ.

СБУ противодействует различным угрозам: DDoS-атакам, фишинговым кампаниям, кибершпионажу и цифровому терроризму.

Департамент не только защищается, но и проводит проактивные операции во враждебной цифровой среде, нанося болезненные удары по противнику. Детали таких операций пока не разглашаются, чтобы обеспечить максимальную безопасность государственных систем и информационного пространства.

Руководитель ГКИБ отметил, что специалисты СБУ работают на нескольких фронтах одновременно: как в киберзащите Украины, так и в противодействии информационным операциям России, которые имеют целью дезинформацию и влияние на государств-партнеров.

"Украина очень больно бьет по противнику, но детали об этом мы пока не можем разглашать. Важно знать, что ДКИБ СБУ делает все, чтобы защитить информационное и цифровое пространство нашего государства", – отметил он.

Как сообщал OBOZ.UA, страна-агрессор Россия ведет полномасштабную войну не только на поле боя, но и в киберпространстве. Кроме государственных хакерских групп, на Кремль начали работать частные группировки, которые осуществляют атаки на украинские информационные системы.

