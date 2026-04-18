'Не вопрос выбора': в Пентагоне заявили, что поддержка Украины не может зависеть от США и обратились к ЕС

В США заявили о необходимости изменения подхода к военной поддержке Украины, подчеркнув, что она не может в дальнейшем зависеть исключительно от Вашингтона. В Пентагоне призывают европейских союзников активнее брать на себя ведущую роль в обеспечении обороноспособности Украины.

Параллельно США сокращают прямую военную помощь, смещая акцент на продажу вооружений через союзнические программы. Об этом сообщает РоІітісо, ссылаясь на заявление высокопоставленного чиновника Пентагона Элбриджа Колби на заседании Контактной группы по обороне Украины.

Он заявил, что Европа должна взять на себя основную ответственность за обычную оборону континента.

"Европа должна ускорить принятие на себя основной ответственности за обычную оборону континента. Это не вопрос выбора, а стратегической необходимости", — подчеркнул он.

По словам Колби, модель, по которой значительная часть помощи Украине базировалась на сокращении американских запасов, больше не является долгосрочно устойчивой. Он подчеркнул, что дальнейшая поддержка Киева не должна критически зависеть от взносов США, а финансовую и производственную нагрузку должны брать на себя союзники.

В Пентагоне отмечают, что при действующей администрации США новая безвозмездная военная помощь Украине фактически сведена к минимуму. В то же время Вашингтон продолжает продавать вооружение, которое финансируется европейскими партнерами в рамках программ НАТО, в частности механизма "Приоритетный список потребностей Украины".

По оценкам аналитических центров, в 2025 году военная помощь США существенно сократилась, тогда как европейские страны одновременно увеличили как финансовую, так и военную поддержку. В результате общий объем помощи Украине остается относительно стабильным, но с переориентацией на Европу.

Отдельно в США отмечают, что приоритетом становится внутренняя безопасность и восстановление собственных военных запасов. В Вашингтоне также подчеркивают необходимость сосредоточения на "серьезных угрозах" для США, что влияет на объемы помощи другим странам.

В то же время в Европе фиксируется новая волна поддержки Украины. В частности, союзники объявили о финансировании производства систем ПВО, ракет и беспилотников, а также о расширении поставок дронов и боеприпасов.

Несмотря на увеличение помощи, Украина по-прежнему сталкивается с нехваткой систем противовоздушной обороны и высокой нагрузкой на оборонную промышленность. В европейских столицах признают, что производственных мощностей пока недостаточно для полного покрытия потребностей фронта.

Колби подчеркнул, что для стабилизации ситуации необходимо существенно усилить оборонно-промышленную базу Европы и сделать систему поддержки Украины долгосрочно устойчивой.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в среду, 15 апреля, в Германии состоялась 34-я встреча контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн". Заседание было в гибридном формате: в Берлине лично присутствовали руководители оборонных ведомств Германии (Борис Писториус), Великобритании (Джон Гили) и Украины (Михаил Федоров), а также генеральный секретарь НАТО (Марк Рютте).

Напомним, Украина и Германия согласовали масштабный пакет оборонного сотрудничества общей стоимостью 4 млрд евро. В него вошли сотни ракет для Patriot, deep-strike и mid-strike дроны.

