Не Путин? Орбан заявил, что является 'настоящей угрозой' для Венгрии. Видео

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Европейский Союз может быть "ощутимо опасен" для Венгрии. В то же время, по его мнению, Будапешту нечего бояться со стороны Москвы.

Видео дня

Об этом он заявил во время встречи с избирателями своей партии "Фидес". По его словам, Брюссель – "ощутимая реальность и прямой источник опасности" для Венгрии.

"Мы должны ознакомиться с мыслью, что те, кто любит свободу, должны бояться не Востока, а Брюсселя, и должны направить свои тревожные глаза на Брюссель. Путинизм примитивен и легкомысленен. Однако Брюссель это ощутимая реальность и прямой источник опасности. Мы бы не подумали об этом 20 лет назад, но это горькая правда, и мы ее не потерпим", – сказал глава правительства Венгрии.

Что происходит в Венгрии

Заметим, что по данным агентства Reuters, президент Венгрии Тамаш Шуйок назначил дату проведения парламентских выборов на 12 апреля 2026 года.

Преимущество до сих пор сохраняет венгерская главная оппозиционная партия "Тиса", которую возглавляет проукраинский политик Петер Мадьяр. Политсила сохранила преимущество в 10% над правящей националистической партией "Фидес", которую возглавляет Орбан. Отмечается, что рейтинг действующего главы правительства Венгрии снизился из-за экономической стагнации, роста стоимости жизни и скандала со злоупотреблениями в центрах для несовершеннолетних.

Летом прошлого года в Венгрии вспыхнул коррупционный скандал: один из депутатов, Акош Хадхази, опубликовал фотографии, где заявил, что на них изображено личное имение премьер-министра с пальмовым садом и частным зоопарком. Орбан в ответ заявил, что это на самом деле ферма для родителей, к тому же не завершенная.

Последние заявления Виктора Орбана

Напомним, ранее Виктор Орбан публичнопризвал лидеров Европейского союза прекратить войну в Украине. Он также заявил, что боевые действия вредят бизнесу, и отметил необходимость снизить и максимально сократить цену на энергоносители

Кроме того, глава правительства Венгрии заявил, что идея "авансового" вступления Украины в Европейский Союз угрожает суверенитету Венгрии и вызывает напряжение в отношениях с Брюсселем. Планы обойти венгерское вето по вступлению Украины, говорит он — это серьезный вызов национальной политике Будапешта.

Также OBOZ.UA сообщал, что премьер-министр Венгрии заявил, что вступление Украины в Европейский Союз будет означатьавтоматическое втягивание членов альянса в войну с Россией.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!