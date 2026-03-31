'Не нужно публично объявлять': Гегсет сделал неоднозначное заявление об отношениях США с Россией и Китаем. Видео

Глава Пентагона Пит Гегсет выступил с заявлением относительно подхода США к России и Китаю во время брифинга в Вашингтоне. Он отметил, что Соединенные Штаты владеют информацией о действиях этих стран и реагируют на них без публичной огласки. По его словам, решения принимаются в зависимости от ситуации и уровня угроз.

Видео дня

Заявление прозвучало во время официального общения с прессой в столице США. Гегсет прямо сказал:"Что касается России и Китая, мы точно знаем, что они делают или чего не делают".

Он добавил, что не вся информация доступна публично, но в случае необходимости США либо смягчают ситуацию, либо противодействуют ей.

Гегсет фактически дал понять, что часть действий США остается за кулисами. И это сделано сознательно. "Мы не имеем публичного доступа к информации обо всем этом", – пояснил он. Но в то же время подчеркнул, что в критических случаях Вашингтон действует быстро – или сдерживает угрозу, или прямо противостоит ей.

Его слова прозвучали довольно сдержанно, без конкретных примеров или деталей. Это создает ощущение, что речь идет о более широком спектре действий – от дипломатических до военных или киберопераций, хотя прямо этого не уточняли.

Детали брифинга

Брифинг состоялся в Вашингтоне при участии представителей медиа. Гегсет отвечал на вопросы о международной безопасности и роли США в сдерживании глобальных вызовов. Основной акцент сделали именно на взаимоотношениях с Россией и Китаем.

По его словам, США имеют достаточно инструментов для реагирования на действия этих государств. В то же время он отметил, что не все шаги требуют публичного объявления. Важнейшие решения, как он дал понять, принимаются оперативно и без лишнего внимания.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!