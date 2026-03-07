"Не хулиганы, а неудачники": Трамп анонсировал масштабный удар по Ирану

Американский президент Дональд Трамп заявил, что Иран подвергнется мощному ракетному удару. Глава Белого дома отреагировал на заявление своего коллеги Масуда Пезешкиана, когда он публично извинялся за вероломные удары по странам Персидского залива.

Об этом он написал в своей соцсети Truth Social. Он также заявил, что правительство страны является"неудачниками Ближнего Востока".

"Иран больше не хулиганы, а неудачники Ближнего Востока, и таким он будет оставаться многие десятилетия, пока не капитулирует или, скорее всего, полностью не развалится", – написал глава Белого дома.

Массированный обстрел Ирана

Трамп также добавил, что Иран, который сейчас"жестко терпит поражение", извинился перед своими соседями на Ближнем Востоке и пообещал больше не обстреливать их. Это обещание, по его словам, Тегеран дал только из-за непрекращающихся атак США и Израиля.

"Они стремились захватить и контролировать Ближний Восток. Это первый раз за тысячи лет, когда Иран проиграл соседним странам Ближнего Востока. Сегодня Иран подвергается очень сильному удару. Из-за плохого поведения Ирана сейчас серьезно рассматривается возможность полного уничтожения и неизбежной гибели для территорий и групп людей, которые до этого момента даже не рассматривались как цели для ударов", — написал президент США.

Напомним до этого стало известно, что иранский Корпус стражей Исламской революции уничтожил ключевую радиолокационную систему США, стоимостью 300 миллионов долларов. Это оборудование американская армия использовала для управления зенитными ракетными комплексами и противоракетным комплексом "Тед", в результате чего страны Персидского залива стали еще более уязвимыми перед будущими ракетными атаками.

Также в Белом доме прокомментировали сообщения медиа о том, что Россия предоставляет Ирану разведывательные данные для атак на объекты Соединенных Штатов Америки. Что касается того, обсуждал ли Трамп этот вопрос с российским диктатором Путиным, пресс-секретарь Дональда Трампа Кэролайн Ливитт заявила, что американский президент должен сам дать ответ на этот вопрос.

Как сообщал OBOZ.UA, спустя неделю ракетных обстрелов стран Персидского залива президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что теперь удары по соседним странам прекратятся. Также он цинично "извинился" за неделю обстрелов.

