Не давайте советов Трампу и Путину: президент Никарагуа заявил, что в стране больше не будут проводиться выборы

80-летний Даниэль Ортега, президент Никарагуа, заявил, что в стране не будут проводиться выборы, чтобы не допустить прихода оппозиции к власти. Более того, он пообещал, что будет "сотрудничать" с национальным конгрессом страны, чтобы принять новые законы, которые "построят стену" против прихода к власти оппозиции.

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Ортега сделал это заявление во время официальной церемонии по случаю 47-й годовщины так называемой Сандинистской революции 1979 года. Во время этой революции тогдашний оппозиционер Даниэль Ортега вместе с другими "революционерами" сверг режим Анастасио Сомосы.

Больше никаких выборов

"Здесь больше не будет выборов, чтобы они не смогли попытаться захватить правительство, захватить власть. Мы будем работать с Национальным собранием и соответствующими институтами над законами, потому что нам нужны законы, которые возведут стену, барьер против организаторов переворота и предателей, продающих свою страну", – именно так сказал Ортега во время выступления перед тысячами государственных служащих.

Президент Никарагуа заявил, что предотвращение возвращения оппозиции к власти необходимо для защиты страны от "заговорщиков", которые, по его словам, стояли за общенациональными протестами 2018 года.

Напомним: по данным ООН, во время подавления тех протестов в стране было убито более 350 человек. Еще тысячи людей были заключены в тюрьмы, а почти миллион никарагуанцев бежали из страны.

Что должно было произойти

Президентские выборы в Никарагуа должны были состояться в следующем году.

Ортега не уточнил: отменят ли выборы вообще или просто оппозиции будет запрещено участвовать в них. Последний вариант уже воплощался в жизнь – во время "избирательной" кампании 2021 года режим Ортеги запретил оппозиционным партиям участвовать в выборах, а всех кандидатов в президенты от оппозиции заключили в тюрьму.

В прошлом году Даниэль Ортега повысил свою жену, которая тогда была вице-президентом, до должности "сопрезидента". Также Ортега провел ряд конституционных реформ, которые включали продление президентского срока с пяти до шести лет.

Пример других диктаторов

Считается, что изменения в конституции Никарагуа Ортега "скопировал" с аналогичных "реформ" в России. Напомним: ещё в июле 2020 года в РФ вступили в силу масштабные поправки к конституции, которые кремлевский диктатор Владимир Путин принял для узурпации власти.

Главная цель российских поправок – так называемое "обнуление" президентских сроков, которое позволило ему вновь баллотироваться и оставаться у власти до 2036 года.

Кроме того, принятые изменения существенно перераспределили власть. В частности, Путин получил право формировать правительство без участия парламента, назначать и увольнять судей и силовиков, а также напрямую влиять на Конституционный суд, который проверяет законы.

Как сообщал OBOZ.UA, действующего президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа также могут избрать президентом на третий срок – во время выборов в 2028 году. Хотя законы США это запрещают, в окружении американского лидера уже разработан соответствующий план, как обойти конституцию страны, утверждает главный стратег Белого дома и близкий к Трампу человек Стив Бэннон.

Сам американский президент уже неоднократно выдвигал идею баллотироваться на третий срок. В сувенирном магазине Белого дома даже продают красные кепки с надписью "TRUMP 2028".

Мы отдельно выясняли, сможет ли нынешний американский лидер найти для себя "лазейки" в законе.

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