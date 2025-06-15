Науседа: конфликт между Ираном и Израилем может помочь военной машине РФ

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что эскалация конфликта между Израилем и Ираном может помочь российской военной машине вследствие роста цен на нефть. По его словам, санкции против агрессора, которые принимаются путем длительных дискуссий, из-за таких событий в мгновение сводятся на нет.

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Также он отметил, что в какой-то степени этот конфликт затмевает войну РФ против Украины. Об этом сообщает LRT (Литовское национальное радио и телевидение).

"Зная, что вся российская военная машина, смертоносная машина, построена на этих проклятых нефтедолларах, ты переживаешь из-за каждого доллара, на который растет цена на нефть. К сожалению, это России выгодно", – заявил литовский лидер, выступая 14 июня в Сейме.

Как отмечает СМИ, из-за того, что Израиль и Иран с пятницы обмениваются огнем, международное сообщество стало беспокоиться по поводу угрозы крупномасштабной войны, и цены на нефть подскочили вверх.

"И иногда думаешь, что, возможно, некоторые из тех пакетов санкций, из-за которых мы целыми днями дискутируем, а потом радуемся, что приняли, сводятся на нет тем фактом, что цена на нефть сейчас гораздо выше, чем была до конфликта. Потому что это, вероятно, самое болезненное для них и могло бы нанести сильнейший удар", – продолжил Науседа.

По его словам, напряженность между Израилем и Ираном переросла в "открытое пламя", а это "крайне опасно", поскольку конфликт может охватить все больше регионов, и мир от этого не станет стабильнее.

"Проблема заключается еще и в том, что этот конфликт, который мы сейчас претерпеваем на Ближнем Востоке, хотим мы этого или нет, в какой-то степени затмевает войну в Украине", – сказал он.

Президент Литвы подчеркнул, что, как государство, они выступают за деэскалацию. Вместе с тем признал: ожидать, что на таком фоне и при таком напряжении эта деэскалация наступит только по настоянию международного сообщества, было бы немного наивно.

"Но, несмотря на это, нам все равно нужно к ней стремиться", – добавил Гитанас Науседа.

Как сообщал OBOZ.UA, Израиль нанес удары по двум топливным складам в Тегеране, вызвав масштабные пожары и значительные повреждения. Иранское министерство нефти подтвердило эти атаки: известно, что в городе началась паника и перебои с электричеством.

По состоянию на 14 июня, из-за конфликта Израиля и Ирана нефть эталонной марки Brent подорожала на 8% – до $74,3 за баррель. Согласно прогнозам, на этом фоне также может вырасти спрос и цены на российскую нефть.

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