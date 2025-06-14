Цены на нефть резко выросли во всем мире: на этом может заработать Россия

Из-за атак между Израилем и Ираном цены на нефть стремительно выросли. По состоянию на 14 июня нефть эталонной марки Brent подорожала на 8% – до 74,3 доллара за баррель. Благодаря росту цен на нефть эталонной марки также может вырасти спрос и цены на российскую нефть.

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Сейчас действует ограничение цен на российскую нефть от "Большой семерки". Европейский Союз и Великобритания стремятся это ограничение снизить с 60 до 45 долларов за баррель, тогда как США, как сообщают источники издания Bloomberg, эту идею не поддерживают. Такой шаг мог бы снизить доходы России от нефти, что также компенсировало бы рост цены.

"США не отступают от своей оппозиции по снижению ограничения цен на продажу российской нефти, - сообщили люди, знакомые с этим вопросом, - что уменьшает надежды европейцев на то, что лидеры, которые встретятся на саммите G7 в Канаде, согласятся на сокращение", – сообщает издание.

Окончательное решение остается за президентом США Дональдом Трампом, и чиновники не потеряли надежды на изменение его позиции. Но пока что нет никакого сдвига. Большинство российской нефти транспортируется вблизи европейских вод, поэтому самостоятельные действия могут иметь определенный эффект. Но соглашение с участием всех стран G7 было бы более эффективным, поскольку оно могло бы полагаться на обеспечение соблюдения закона США.

Цены на нефть стремительно растут. Это выгодно России

Цены на нефть стремительно растут, поскольку атаки Израиля на Иран вызывают опасения относительно более широкой войны. Фьючерсы (цены с поставками вперед) на сырую нефть brent выросли более чем на 7% и установились около 74,3 доллара за баррель, что является самым большим скачком с марта 2022 года после атак.

Война на Ближнем Востоке имеет предсказуемое влияние на цену на нефть, вызывая ее резкий рост, поскольку инвесторы все больше опасаются ограничений поставок из-за возможных блокировок и атак на этих морских маршрутах. Как следствие, растут и страховые взносы на судоходство, которые в конечном итоге перекладываются на потребителя.

По данным Международного валютного фонда (МВФ), инфляция в странах с развитой экономикой растет примерно на 0,4 процентного пункта на каждые 10% роста цен на нефть. Российская экономика зависит от нефтяных цен. При том рост стоимости эталонной марки приводит к удорожанию нефти из РФ.

Как сообщал OBOZ.UA, в мае 2025 года импорт российской нефти в Индию достиг рекордных 2,196 млн баррелей в день, из которых значительная часть была доставлена через сложные схемы с использованием танкеров, находящихся под санкциями США. Например, судно "Виктор Титов" перевезло 500 000 баррелей Sokol и осуществило перегрузку на другие суда, которые впоследствии доставили нефть на индийские НПЗ.

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