Израиль поразил нефтехранилище вблизи Тегерана, в столице Ирана перебои с электричеством и паника. Видео

Израиль нанес удары по двум топливным складам в Тегеране, вызвав масштабные пожары и значительные повреждения. Иранское министерство нефти подтвердило эти атаки.Известно, что в городе паника и перебои с электричеством.

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Об этом сообщает The Times of Israel. По информации источников, это – часть серии последних ударов Израиля по инфраструктуре Ирана.

Министерство нефти Ирана, заявило, что объем топлива в целевом баке был невысоким, и ситуация полностью под контролем. В то же время израильская армия ЦАХАЛ официально не комментирует эти сообщения.

Ранее иранские СМИ также сообщали об авиаударах по нефтяному месторождению Южный Парс в южной провинции Бушер.

В настоящее время, в результате последней атаки в Тегеране возник пожар на нефтехранилище.

После очередной волны атак в Тегеране царит паника. Жители сообщают о масштабных пожарах на нефтехранилищах города, что усиливает тревогу среди населения.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 13 июня израильские военные самолеты совершили несколько волн масштабных ударов по Ирану в рамках операции против его ядерной программы. В ряде городов прогремели взрывы, а впоследствии появилась информация о вероятной гибели командующего Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

К вечеру Израиль нанес новые удары по Ирану. Два взрыва прогремели в районе иранского ядерного центра в Фордо.

Тем временем Иран атаковал Израиль, запустив баллистические ракеты. Десятки людей получили ранения, есть погибшие. Министр обороны Израиля Кац сказал, что Иран "пересек красную линию после того, как решился выстрелить ракетами по концентрациям гражданского населения в Израиле".

Впоследствии стало известно, что большинство иранских ракет израильская ПВО смогла перехватить, однако часть достигла целей в разных уголках страны и вызвала разрушения. По меньшей мере три человека погибли, еще более 150 были ранены.

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