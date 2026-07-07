НАТО тестирует новую систему противодействия дронам с участием украинских экспертов: что известно

Украинские специалисты приняли участие в испытаниях новой системы борьбы с беспилотниками, разрабатываемой НАТО. В ходе учений в Финляндии они помогали моделировать действия противника, используя реальный боевой опыт, полученный во время войны в Украине.

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Об этом сообщило Министерство обороны Украины. В ведомстве отметили, что Украина уже формирует подходы партнеров к борьбе с БПЛА.

НАТО создает многоуровневую систему борьбы с дронами

В Минобороны отметили, что украинский опыт противодействия российским беспилотникам уже активно используется союзниками при разработке новых решений для Альянса.

В настоящее время одним из главных направлений работы НАТО является создание современной системы борьбы с беспилотными летательными аппаратами. Для этого Командование НАТО по вопросам трансформации реализует многоуровневую инициативу LCI-X (Layered Counter-UAS Initiative), в рамках которой проводятся специальные учения и испытания.

В Финляндии испытали единую систему противодействия дронам

Второй этап учений состоялся в Финляндии. Если ранее внимание уделялось тестированию отдельных технологий борьбы с беспилотниками, то на этот раз участники проверяли, как различные компоненты работают вместе в единой системе.

В ходе учений были интегрированы датчики, системы управления, тактические центры и различные варианты реагирования на угрозу. Все испытания проходили в условиях, максимально приближенных к боевым, в частности с применением подавления сигналов и спуфинга.

Украинские эксперты помогали моделировать действия противника

К учениям были привлечены украинские эксперты JATEC (Joint Analysis, Training and Education Centre), которые сыграли ключевую роль в создании максимально реалистичных сценариев.

Именно украинские специалисты, опираясь на собственный боевой опыт, помогли разработать сценарии действий условного противника (Red Team) с использованием беспилотников самолетного типа и FPV-дронов.

Кроме того, они принимали непосредственное участие в реализации этих сценариев и управляли экипажами FPV-дронов во время учений.

Подразделения, отражавшие атаку условного противника, тренировались обнаруживать, идентифицировать и сопровождать воздушные цели.

Также они отрабатывали условный перехват беспилотников и передачу всей информации в пункты управления в режиме реального времени.

Свои технологии представили компании из разных стран

В ходе учений свои решения в сфере борьбы с беспилотниками представили около десяти компаний из разных стран.

Специалисты НАТО оценивали эффективность систем обнаружения, распознавания и перехвата целей, а также возможности оперативной передачи данных между всеми элементами системы.

Следующие этапы программы LCI-X предусматривают интеграцию новых решений с системами воздушного командования и управления НАТО, а также отработку трансграничных операций.

Украинский боевой опыт помогает союзникам

В Министерстве обороны подчеркнули, что Украина сегодня не только получает помощь от партнеров в сфере борьбы с беспилотниками, но и сама влияет на развитие современных военных технологий.

Благодаря практическому опыту, полученному в ходе полномасштабной войны, украинские эксперты помогают союзникам быстрее совершенствовать технические решения и тактику противодействия беспилотным угрозам.

Как сообщал OBOZ.UA:

Украина впервые присоединилась к практической отработке механизмов коллективной обороны НАТО в рамках учений LOYAL DOLOS 2025. Украинские специалисты JATEC интегрировали уроки войны против страны-агрессора России в сценарий учений, чтобы подготовить военных к ведению боевых действий в быстро меняющихся условиях.

В прошлом месяце в Польше прошли масштабные трехдневные учения НАТО по кибербезопасности, в ходе которых украинские специалисты выступили в роли условного "противника". В ходе симуляции они воспроизводили тактики, схожие с российскими дезинформационными кампаниями и гибридными атаками.

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