НАТО готово применить 5 статью о коллективной обороне против Ирана, – Рютте

Силы НАТО при необходимости могут применить Статью 5 о коллективной обороне, чтобы защитить стран-членов. В то же время Альянс не участвует в военной операции США и Израиля против Ирана, несмотря на то, что часть союзников поддерживает кампанию против ядерного и ракетного потенциала этой страны.

Видео дня

Об этом в комментарии Newsmax заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте. По его словам, силы НАТО остаются готовыми обеспечить оборону территории Альянса.

Генсек пояснил, что Альянс сознательно не уточняет, при каких именно обстоятельствах может быть активирована Статья 5, которая предусматривает коллективный ответ в случае нападения на одно из государств-участников. Такую неопределенность сохраняют намеренно, чтобы не предоставлять противникам дополнительной информации.

"По веским причинам мы всегда будем оставаться очень неоднозначными относительно того, когда именно задействуется Статья 5. Мы сохраняем эту неопределенность, потому что не хотим делать наших врагов, наших противников, хоть на немного более осведомленными", – объяснил Рютте.

Однако, если такое решение примут, НАТО немедленно сообщит об этом.

Что предшествовало

В среду, 4 марта, над территорией Турции сбили иранскую баллистическую ракету, которая перед этим пролетела через воздушное пространство Сирии и Ирака. По информации Минобороны Турции, цель перехватили силы противовоздушной обороны НАТО, развернутые в восточной части Средиземного моря.

"Выпущенная из Ирана баллистическая ракета пересекла воздушное пространство Ирака и Сирии и была обнаружена во время движения к воздушному пространству Турции. Она своевременно нейтрализована силами противовоздушной и противоракетной обороны НАТО, развернутыми в Восточном Средиземноморье", — говорится в сообщении.

После инцидента в НАТО осудили возможное распространение агрессивных действий Ирана в отношении Турции. Пресс-секретарь Альянса Эллисон Харт отметила, что НАТО поддерживает всех союзников, в частности Турцию, на фоне ракетных атак Ирана в регионе.

Харт подчеркнула, что Альянс осуждает направление иранских ракет в сторону Турции и подтвердила неизменность позиции НАТО по коллективной обороне. По ее словам, система сдерживания и защиты блока остается эффективной во всех сферах, включая противовоздушную и противоракетную оборону.

Ранее с осуждением агрессии также выступил Китай. Пресс-секретарь Министерства иностранных дел КНР Мао Нин призвала стороны конфликта прекратить боевые действия, отметив обеспокоенность Пекина вопросами безопасности и стабильности в районе Ормузского пролива.

Статья 5 НАТО: что предусматривает

Статья 5 НАТО является основой принципа коллективной обороны Альянса. Она предусматривает, что вооруженное нападение на одно государство-член считается нападением на все страны НАТО. Поэтому союзники обязаны оказать помощь государству, которое подверглось атаке.

Помощь может быть разной: как с применением вооруженных сил, так и без него, и включает любые меры, которые страны Альянса сочтут необходимыми. Это обязательство основывается на праве на индивидуальную и коллективную самооборону, закрепленном в Статье 51 Устава ООН.

Статья 5 применяется только в случае "вооруженного нападения", которое оценивается союзниками в каждом случае отдельно. Для ее запуска, государство-член, подвергшееся нападению должно обратиться за помощью, или согласиться на коллективные действия.

После активации каждая страна НАТО самостоятельно определяет форму своей помощи. Вместе с этим совместный ответ должен согласовываться с другими членами Альянса. Также о нападении и принятых мерах необходимо сообщить Совету Безопасности ООН.

Заметим, что за всю историю НАТО Статью 5 применяли только один раз. Это произошло после террористических атак 11 сентября 2001 года против США.

Как сообщал OBOZ.UA, министр обороны США Пит Хегсет заявил, что Соединенные Штаты уверенно "побеждают" в войне против Ирана, а операция "Эпическая ярость" только набирает обороты. Тегерану стоит готовиться к поражению, ведь американские военные совместно с Армией обороны Израиля нанесут сокрушительный удар.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!