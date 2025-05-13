'Наши отношения очень хорошие': Трамп анонсировал разговор с Си Цзиньпином после торгового перемирия

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп зявил, что планирует провести телефонный разговор с лидером КНР Си Цзиньпином на фоне 90-дневного торгового перемириямежду Вашингтоном и Пекином. Переговоры могут состояться уже на этой неделе.

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Об этом американский президент сказал на брифинге в Белом доме в понедельник, 12 мая. Трамп похвастался результатами переговоров США и Китая в Женеве, которые состоялись накануне и привели к "полной перезагрузке отношений".

"Наши отношения очень, очень хорошие. Я поговорю с президентом Си. Возможно, в конце недели", – добавил он.

Как известно, на выходных в Женеве прошли переговоры представителей США с китайскими коллегами по тарифам. Министр финансов США Скотт Бессент заявил о согласовании торгового соглашения с Китаем. По его словам, Вашингтон и Пекин "достигли значительного прогресса" в этом вопросе.

Согласно договоренности, Соединенные Штаты временно снизят тарифы на китайские товары со 145% до 30%. Пекин со своей стороны снизит пошлины на американский импорт со 125% до 10%. Американские и китайские чиновники также договорились создать "механизм для продолжения обсуждений по экономическим и торговым отношениям".

Ожидается, что это поможет избежать новых экономических потрясений, стабилизировать цены и начать новые переговоры о нормализации отношений.

Как известно, Дональд Трамп поднял тарифы на импорт из Китая до 145%, а Пекин своими ответными мерами повысил тарифы на американские товары до 125%.

Ранее сообщалось, что Китай на фоне усиления торговой войны передал послание президенту США Дональду Трампу о том, что Пекин не "станет на колени". Китайские дипломаты призвали международное сообщество дать отпор "агрессивному" лидеру Штатов.

Как сообщал OBOZ.UA, Financial Times пишет, что торговая война Трампа имеет негативные последствия для экономик всех стран, в том числе для американской. Однако европейские производители в Китае или уже чувствуют, или вскоре почувствуют положительное влияние от торговой войны США и КНР. Дело в том, что повышенные китайские пошлины делают американский импорт менее конкурентоспособным.

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