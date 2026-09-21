Представитель партии"Альтернатива для Германии" (АдН) в Бундестаге по вопросам внешней политики Маркус Фронмайер посетил Москву и обсудил с председателем правления "Газпрома" Алексеем Миллером возможность возобновления поставок российского газа в Германию.

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О встрече стало известно после заявления заместителя председателя фракции АдН в Бундестаге Беатрикс фон Шторх 20 сентября. Фон Шторх подтвердила эту информацию в беседе с Deutsche Welle. По её словам, АдН заинтересована в возобновлении торговли с Россией, поскольку считает важным иметь доступную энергию и широкий выбор поставщиков.

"Наш спикер по внешней политике Маркус Фронмайер был в Москве и лично беседовал с господином Миллером из "Газпрома". Конечно, мы заинтересованы в том, чтобы возобновить торговлю. Нам нужна доступная по цене энергия и как можно более широкое предложение от поставщиков энергоресурсов, поэтому мы считаем, что в наших интересах получать поставки и из России, поэтому мы и ведем эти переговоры", — сказала фон Шторх.

Таким образом, в АдН подтвердили, что контакты по поводу возможного возобновления поставок российского газа уже состоялись. Ранее, 18 сентября, Reuters сообщал о подготовке более широких переговоров между руководством АдН и российской стороной по вопросу возобновления поставок газа.

Газ в дебатах

9 сентября сопредседатель АдН Алис Вайдель во время генеральных дебатов в Бундестаге также заявляла о необходимости возобновления импорта газа из России. Она сказала, что Германии нужен дешевый природный газ из РФ и что партия будет работать над этим.

Вайдель также косвенно возложила ответственность за подрыв газопровода"Северный поток" в сентябре 2022 года на украинские власти.

Фон Шторх отдельно прокомментировала DW результаты выборов в восточных федеральных землях Германии и Берлине. По её словам, для избирателей АдН вопрос войны России против Украины связан прежде всего с внутренней политикой и опасениями по поводу прямого вовлечения Германии в войну.

"Конечно, это важная тема. Ведь люди боятся войны и боятся того, что Германия окажется втянутой в эту войну, или позволит себя втянуть, или бросится туда. А наши избиратели и мы этого не хотим", — сказала она.

В партии фон Шторх также отметили, что внешняя политика Германии определяется на федеральном уровне.

Федеральная политика

Фон Шторх отметила, что результаты выборов в Саксонии-Анхальт, Мекленбурге-Передней Померании и Берлине, где тема войны России против Украины была частью политической повестки дня АдН , не означают автоматического изменения внешней политики Германии. По её словам, этот вопрос остаётся в компетенции федерального правительства.

Она также заявила, что сторонники партии опасаются возможного прямого вовлечения Германии в войну. "А наши избиратели и мы этого не хотим", — сказала заместитель председателя фракции АдН.

Ранее АдН уже публично выступала за возобновление импорта российского газа. Во время общих дебатов в Бундестаге 9 сентября Алиса Вайдель заявила, что Германии нужен дешевый природный газ из России и что партия будет работать над возобновлением таких поставок.

По данным Reuters, представители АдН также готовили переговоры с российской стороной о возможном возобновлении поставок газа в Германию. Отдельным элементом этих контактов стала поездка Маркуса Фронмайера в Москву, где он встретился с Алексеем Миллером.

Как сообщал OBOZ.UA, канцлер ФРГ Фридрих Мерц обвинил ультраправую АдН в поддержке России вопреки интересам Германии и в пропаганде антимиграционной политики, которая равносильна "этническим чисткам". Мерц также раскритиковал призывы АдН прекратить поддержку Украины, обвинив партию в том, что она "непоколебимо стоит на стороне России" даже после атаки беспилотника на немецкий аэропорт в прошлом месяце, которую, по словам канцлера, совершила Москва.

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