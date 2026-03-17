'Нам не нужна ничья помощь': Трамп отреагировал на отказ НАТО в помощи против Ирана, о которой ранее просил

Президент США Дональд Трамп резко отреагировал на отказ большинства союзников по НАТО присоединиться к операции против Ирана для защиты Ормузского пролива. Он возмущенно заявил, что США не нуждаются в их помощи.

Об этом Трамп написал в собственной соцсети Truth Social. По его словам, такие действия союзников его не удивляют.

В своей заметке Трамп заявил, что США получили от большинства стран Альянса сигнал о нежелании вмешиваться в военную операцию против Ирана, несмотря на то, что они поддерживают позицию Вашингтона и выступают против обретения Тегераном ядерного оружия.

"Соединенные Штаты получили от большинства наших "союзников" по НАТО информацию о том, что они не хотят вмешиваться в нашу военную операцию против террористического режима Ирана на Ближнем Востоке. Это несмотря на то, что почти каждая страна решительно поддерживает наши действия и считает, что Ирану ни в коем случае нельзя позволять обладать ядерным оружием", — написал Трамп.

Американский президент назвал НАТО "улицей с односторонним движением" и заявил, что не удивлен реакцией партнеров.

"Меня не удивляют их действия, потому что я всегда считал НАТО, куда мы тратим сотни миллиардов долларов в год на защиту тех же стран, улицей с односторонним движением — мы защищаем эти страны, тратя сотни миллиардов долларов ежегодно, но они ничего не делают для нас в трудный момент", – заявил Трамп.

Он в очередной раз похвастался военными успехами СШАв борьбе с режимом аятолл. По словам американского лидера, США уничтожили иранскую армию, ликвидировав их флот, авиацию и зенитные системы.

"И, возможно, самое важное, их лидеры, практически на всех уровнях, ушли навсегда, чтобы никогда больше не угрожать нам, нашим ближневосточным союзникам или миру", – заявил Дональд Трамп.

Он добавил, что благодаря "такому военному успеху" США больше не нуждаются в помощи стран НАТО. Это же касается Японии, Австралии и Южной Кореи.

"На самом деле, говоря как президент Соединенных Штатов Америки, безусловно, самой могущественной страны в мире, – нам не нужна ничья помощь!" – заявил Трамп.

Что предшествовало

Ирану и его приспешникам после начала эскалации удалось заблокировать Ормузский пролив.

14 марта Трамп призвал страны Европы и Азии направить военные корабли для защиты судоходства в Ормузском проливе, который фактически заблокирован из-за угрозы ударов со стороны Ирана.

Дональд Трамп лично звонил лидерам стран с просьбой прислать свои суда для разминирования Ормузского пролива. Он даже угрожал им последствиями.

16 марта стало известно, что Германия, Великобритания, Франция и ряд других стран НАТО отказались отправить свои военные корабли для разблокирования Ормузского пролива.

Як сообщал OBOZ.UA:

Германия не планирует участвовать в возможной разблокировке Ормузского пролива после призывов США направить туда европейские военные корабли. Министр обороны Борис Писториус заявил, что Берлин не видит смысла в передислокации нескольких фрегатов, если мощные ВМС США могут действовать самостоятельно. Приоритетом для ФРГ остаются обязательства в рамках НАТО и безопасность европейского фланга, добавил он.

Вслед за ФРГ еще две страны фактически отказались помочь США разблокировать Ормузский пролив. Так, Испания не будет участвовать ни в одной военной миссии в этом регионе, поскольку считает войну США и Израиля против Ирана незаконной. Италия также не поспешила откликнуться на призыв американского президента Дональда Трампа направить в регион корабли, потому что сомневается в целесообразности расширения военно-морской миссии.

Польша также не планирует отправлять свои войска на Ближний Восток и сосредоточится на безопасности в собственном регионе. Правительство страны считает, что этот конфликт не имеет прямого влияния на национальную безопасность страны.

Высокая представительница Евросоюза по иностранным делам Кая Каллас по результатам заседания Совета ЕС заявила, что пока страны блока не готовы расширять мандат миссии Aspides и не выразили желания активно участвовать в войне на Ближнем Востоке.

