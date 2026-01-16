Найденный мертвым в посольстве России на Кипре 'шифровальщик' спецслужб был на связи с Лавровым – СМИ

Криптограф Службы внешней разведки России Антон Панов, которого нашли мертвым в здании посольства РФ на Кипре, перед поездкой общался по телефону с министром иностранных дел Сергеем Лавровым и рядом высокопоставленных чиновников министерства иностранных дел России. По официальной версии российской стороны, Панов покончил с собой, однако расследование не проводилось.

По данным российских СМИ, кроме Лаврова, Панов контактировал с советником министра Бахтиером Хакимовым, заместителями министра Михаилом Богдановым и Галиной Шульгой, а также руководителем валютно-финансового департамента МИД Андреем Лисиковым. Журналисты отмечают, что в этот департамент часто причисляют кадровых офицеров СВР и ГРУ, которые работают под дипломатическим прикрытием.

Также зафиксированы телефонные разговоры Панова с послом РФ в Молдове Василием Васнецовым, послом в Венгрии Евгением Станиславовым и советником посольства России в Узбекистане Андреем Ланчиковым. Отдельно журналисты обнаружили контакты с бывшим сенатором от оккупированного Крыма Сергеем Цековым и жителем Луганска Александром Борисовым, который писал доносы на оппозиционных политиков и независимые медиа.

Что предшествовало

Сотрудника посольства России на Кипре нашли мертвым в собственном кабинете 8 января. Кипрской полиции сообщили об инциденте не сразу, правоохранителей не допустили на территорию дипмиссии, сославшись на дипломатический иммунитет, а в посольстве сразу заявили о самоубийстве. Только после огласки в медиа российская сторона официально подтвердила факт смерти.

Сначала в СМИ погибшего называли третьим секретарем посольства Алексеем Пановым, однако журналисты-расследователи утверждают, что речь идет об Антоне Панове – уроженце Хабаровского края, который прибыл на Кипр в конце лета или в начале осени 2025 года. Его биография связана с научно-техническим центром "Атлас", который специализировался на криптографических разработках для силовых структур и ранее напрямую подчинялся ФСБ. Впоследствии Панов работал в МИД России, а его квартира в Москве расположена неподалеку от штаб-квартиры Службы внешней разведки РФ.

Кипрская полиция сообщила, что вскрытие не выявило признаков насильственной смерти, а причиной гибели названа асфиксия в результате повешения. Также известно о наличии предсмертной записки, которую российские дипломаты передали в Москву, однако ее содержание и адресат остаются неизвестными.

Как сообщал OBOZ.UA, бывший руководитель российской компании "Уралкалий" Владислав Баумгертнер был найден мертвым на Кипре, спустя неделю после исчезновения. По предварительной информации, его смерть могла стать следствием несчастного случая во время скалолазания.

Также напомним, в городе Медон близ Парижа (Франция) нашли мертвым 38-летнего российского журналиста, который жил в стране как беженец. Чтобы выяснить причины смерти мужчины, прокуратура начала расследование.

