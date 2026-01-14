Найденный мертвым в посольстве России на Кипре 'дипломат' мог быть шифровщиком спецслужб – СМИ

Смерть сотрудника посольства России на Кипре, которого нашли мертвым в собственном кабинете, приобрела новые детали. Журналистские расследования указывают на то, что он мог быть не обычным дипломатом, а криптографом, работавшим на российские спецслужбы.

Видео дня

Обстоятельства гибели, задержка сообщения полиции и стечение громких событий на Кипре вызывают все больше вопросов. Подробности были опубликованы на Cyprus Mail.

Гибель сотрудника посольства РФ стала известна 8 января, однако кипрскую полицию об инциденте сообщили с существенной задержкой. Правоохранителей не допустили на территорию дипмиссии, ссылаясь на дипломатический иммунитет, а в посольстве сразу заявили о самоубийстве. Лишь после резонанса в СМИ российская сторона официально признала смерть сотрудника.

Сначала в кипрских и международных СМИ появилась версия, что речь идет о третьем секретаре посольства Алексее Панове. В то же время расследователи утверждают, что на самом деле погибшим является Антон Панов – уроженец Хабаровского края, прибывший на Кипр в конце лета или в начале осени 2025 года. Его биография связана с научно-техническим центром "Атлас", который в прошлом подчинялся ФСБ и специализировался на криптографических разработках для силовых структур.

Согласно данным утечек, впоследствии Панов перешел на работу в МИД России, а его место жительства в Москве располагалось недалеко от штаб-квартиры Службы внешней разведки. Прямых подтверждений его службы в СВР нет, однако совокупность косвенных фактов указывает на возможную связь с разведкой. Кипрская полиция сообщила, что вскрытие не выявило признаков насильственной смерти – причиной названа асфиксия в результате повешения. Также заявлено о наличии предсмертной записки, переданной российскими дипломатами в Москву. Кому она была адресована и что именно в ней отмечено – неизвестно.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что президент Владимир Зеленский выразил надежду, что во время председательства Кипра в Совете Европейского Союза одновременно откроются все переговорные кластеры о вступлении в Евросоюз для Украины и Молдовы. Он подчеркнул, что каждая нация заслуживает того, чтобы быть равноправным участником ЕС.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!