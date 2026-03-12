Надо нажать кнопку 'стоп': Китай предупредил о последствиях войны на Ближнем Востоке

Китай призвал все страны вместе нажать кнопку "стоп" в конфликте на Ближнем Востоке, потому что война бьет по всему миру. В Поднебесной отметили, что выступают за мирное урегулирование конфликта.

Об этом заявил министр иностранных дел Китая Ван И. Его цитирует информационное агентство "Синьхуа".

Ван И выступил с резкой критикой военных действий на Ближнем Востоке, призвав Соединенные Штаты и Израиль к немедленному прекращению огня.

"Все стороны должны призвать вовлеченные стороны как можно скорее нажать кнопку "стоп" военных операций, чтобы предотвратить дальнейшую эскалацию", – отметил китайский министр в телефонном разговоре с главой МИД Египта Абделем Абидином 12 марта.

Он также подчеркнул, что Китай и Египет, как ответственные государства, выступают за переговоры, а не за силу.

Главный дипломат КНР предупредил, что "пламя войны" грозит выйти за пределы региона, а сам конфликт не приносит пользы ни одной из сторон.

Ван И подчеркнул, что Китай последовательно выступает за мирное урегулирование и возвращение за стол переговоров на основе равноправного диалога. Он подчеркнул, что судьбу Ближнего Востока должны определять народы, которые там проживают, а внешнее вмешательство с целью смены режимов или организации "цветных революций" не получит международной поддержки.

Это заявление международного ведомства Поднебесной прозвучало в критический момент, когда ее лидер Си Цзиньпин готовится к решающим переговорам с президентом США Дональдом Трампом, которые должны состояться в Пекине в конце марта. Ожидается, что одними из ключевых тем диалога между руководителями двух крупнейших экономик мира станет война с Ираном и ее влияние на мировую стабильность.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Китай выразил недовольство из-за ситуации в Ормузском проливе. Официальный Пекин призвал все стороны конфликта вокруг Ирана прекратить боевые действия.

