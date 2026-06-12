"Начинается новая эпоха": Писториус рассказал, когда Германия получит от США первый новый истребитель F-35

Уже в сентябреГермания получит от Соединенных Штатов первый истребитель F-35 с немецкими опознавательными знаками. Именно с этого самолета начнется подготовка немецких пилотов и технического персонала к эксплуатации новейших боевых машин пятого поколения.

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Об этом заявил министр обороны Германии Борис Писториус во время выступления на международной авиакосмической выставке ILA Berlin 2026, сообщил Укринформ. По словам Писториуса, поступление F-35 открывает новый этап развития Люфтваффе и укрепляет обороноспособность страны.

Первый F-35 Германия получит осенью

Борис Писториус сообщил, что первый самолет с немецкими опознавательными знаками будет передан Германии уже в сентябре этого года.

"Первый самолет с немецкими опознавательными знаками мы примем в США уже в сентябре, где и начнется подготовка персонала", – отметил глава немецкого оборонного ведомства.

Подготовка военных будет проходить на территории США, где немецкие специалисты будут осваивать эксплуатацию новых истребителей.

Для Люфтваффе начинается "новая эпоха"

По словам Писториуса, закупка американских истребителей станет одним из важнейших проектов модернизации немецких ВВС за последние десятилетия.

Германия планирует получить в общей сложности 35 самолетов F-35.

"С этим истребителем пятого поколения – а их будет 35 – для наших ВВС начинается новая эпоха", – подчеркнул министр,

Он отметил, что новые самолеты значительно усилят возможности Люфтваффе и позволят эффективнее выполнять задачи в рамках НАТО.

Немецкая промышленность также присоединилась к проекту

Писториус подчеркнул, что выгоду от реализации программы получат не только военные, но и немецкие предприятия.

По его словам, часть производства для программы F-35 уже локализована в Германии.

"Немецкая промышленность также участвует в этом проекте благодаря производству секций фюзеляжа здесь, в Германии", – отметил он.

Таким образом, программа имеет не только оборонное, но и экономическое значение для страны.

Что известно об истребителе F-35

F-35 Lightning II – это американский многоцелевой истребитель пятого поколения, разработанный компанией Lockheed Martin.

Самолет считается одним из самых современных боевых истребителей в мире и находится на вооружении США и многих союзников по НАТО.

Среди его главных преимуществ:

- технология малозаметности ( стелс), затрудняющая обнаружение радарами;

- современные системы радиоэлектронной борьбы;

- интегрированный комплекс датчиков для сбора и обработки информации;

- возможность ведения воздушного боя и нанесения ударов по наземным целям;

- обмен данными в режиме реального времени с другими самолетами, кораблями и наземными системами.

Максимальная скорость F-35 превышает 1,9 тысячи километров в час, а боевой радиус действия составляет более тысячи километров.

Истребители этого типа также рассматриваются как ключевой элемент системы ядерного сдерживания НАТО, поскольку способны нести американские ядерные авиабомбы B61 нового поколения. Именно для замены устаревших самолетов Tornado Германия и закупает F-35.

Как сообщал OBOZ.UA, немецкое правительство прилагает дипломатические усилия, чтобы возобновить закупку американских крылатых ракет Tomahawk. Это произошло после того, как Пентагон отказался от планов по размещению в Германии собственного батальона, оснащенного этим оружием.

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