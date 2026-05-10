Германия возвращается к переговорам с США по дальнобойным ракетам – FT

Немецкое правительство предпринимает дипломатические усилия, чтобы возобновить закупку американских крылатых ракет Tomahawk. Это произошло после того, как Пентагон отказался от планов по размещению в Германии собственного батальона, оснащенного этим оружием.

Решение Вашингтона создало критическую брешь в системе европейского сдерживания на фоне растущей напряженности в отношениях с Россией. Об этом говорится в материале Financial Times.

Попытка убедить Трампа

По словам источников, знакомых со стратегией немецкого правительства, Берлин надеется убедить администрацию президента США Дональда Трампа одобрить продажу ракет Tomahawk вместе с наземными пусковыми установками Typhon.

Министр обороны Германии Борис Писториус планирует визит в Вашингтон, чтобы повторно представить предложение о закупке, которое было впервые направлено еще в июле 2025 года. До сих пор США оставляли этот запрос без ответа, однако сама поездка находится под вопросом.

Эсперты предупреждают, что Писториусу может быть трудно добиться встречи со своим коллегой Питом Хегсетом из-за резкого похолодания в отношениях между Трампом и канцлером Фридрихом Мерцем.

Причиной разлада стала критика со стороны Мерца в адрес американской военной кампании в Иране. В ответ Трамп уже распорядился вывести 5000 военнослужащих из Германии, что воспринимается в Европе как акт политической мести.

Дефицит оружия и кризис НАТО

В условиях неопределенности Берлин готов сменить тактику на более "прагматичную". Один из правительственных источников предположил, что Германия может просто предложить за ракеты более высокую цену. Этот транзакционный подход призван заинтересовать Трампа, который неоднократно призывал союзников по НАТО платить больше за свою безопасность.

Однако на пути к сделке стоят серьезные препятствия, главным из которых является истощение запасов ракетного вооружения. Война в Иране оказала колоссальное давление на ракетные арсеналы США.

Кроме того, у Соединенных Штатов уже есть очередь из заказчиков. Япония и Нидерланды уже ожидают свои поставки Tomahawk, которые сталкиваются с задержками.

На данный момент в Европе нет наземных систем большой дальности. Великобритания и Франция обладают ракетами морского базирования, но этого недостаточно для полноценного сдерживания на континенте.

Тупик или временная пауза

Профессор международной политики Карло Масала скептически оценивает шансы Берлина. По его мнению, стратегия закупки "напрямую" вряд ли сработает, учитывая пустые склады Пентагона и личную неприязнь Трампа к нынешнему руководству Германии.

Тем не менее, немецкое правительство продолжает настаивать на том, что процесс идет. Представитель министерства обороны подтвердил, что закупка "по-прежнему планируется".

В качестве запасных вариантов рассматривается европейская программа ELSA (с участием Франции, Польши, Италии и других стран) по созданию собственных ракет большой дальности, а также изучение украинских оборонных наработок. Однако эксперты уверены, что создание европейской альтернативы займет годы, которых у Берлина в нынешней геополитической ситуации может не быть.

Напомним, США также откладывают выполнение крупного оборонного контракта с Японией на сотни крылатых ракет Tomahawk, которые Токио рассчитывал получить в ближайшие годы. Причиной стала война против Ирана, во время которой США использовали сотни таких ракет.

Как сообщал OBOZ.UA, президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон может сократить военное присутствие в Германии больше, чем планировалось ранее. По его словам, речь идет о выводе более 5000 военных, и эта цифра может возрасти.

