На выборах в Нидерландах неожиданный лидер: что показал экзит-пол

На парламентских выборах в Нидерландах с небольшим отрывом лидирует Либерально-прогрессивная партия D66, которую возглавляет Роб Йеттен. Партия может получить 27 мест из 150 в парламенте.

Об этом свидетельствуют результаты экзит-пола Ipsos I&O, пишет NOS. На втором месте оказалась праворадикальная Партия свободы (PVV) Герта Вильдерса с 25 местами, а третью позицию занимает либерально-консервативная VVD с 23 мандатами.

Аналитики Ipsos I&O отмечают, что погрешность для каждой партии может достигать одного-двух мест. Это означает, что PVV может сравняться с D66 или даже обойти ее после официального подсчета голосов.

Окончательные результаты ожидаются позже, когда будет завершен подсчет бюллетеней.

Первые результаты из муниципалитетов

Первым муниципалитетом, который обнародовал предварительные результаты, стал Схирмоннниког. Там победила партия GroenLinks-PvdA, сразу за ней — D66. Интересно, что явка превысила 100% из-за туристов, которые проголосовали в муниципалитете с лишь 802 избирателями.

В партии D66 сделали заявление после появления результатов экзит-полов

Лидер D66 Роб Йеттен назвал результат выборов историческим и заявил, что его партия достигла лучшего показателя за всю историю. "Мы, пожалуй, стали самой большой партией в Нидерландах", – сказал он, благодаря избирателям за поддержку.

Политик подчеркнул, что миллионы голландцев выбрали политику позитивных изменений и будущего развития, перевернув страницу.

"Мы только что увидели что-то действительно чрезвычайное, и это будет очень захватывающе, но одно можно сказать наверняка: миллионы голландцев перевернули страницу. Они попрощались с политикой "этого нельзя сделать". Они выбрали позитивные силы и политику, которая поможет нам смотреть вперед", – заявил Йеттен.

Политик подчеркнул, что D66 чувствует ответственность не только перед собственными сторонниками, но и перед всеми гражданами Нидерландов. Он пообещал, что партия будет работать над созданием стабильного и амбициозного правительства.

По его словам, нидерландцы показали, что снова могут мыслить масштабно и действовать масштабно, чтобы Нидерланды могли двигаться вперед. Для достижения этого в ближайший период понадобится политическое лидерство всех положительных сил политического центра, которое будет стремиться к сотрудничеству.

На выборах 2021 года D66 получила 24 места. Два года назад партия имела 9.

JA21 видит шанс для новой коалиции

Еще одним неожиданным победителем стала партия JA21, которая увеличила количество мест с одного до девяти. Ее лидер Йохан Эрдманс заявил, что его политическая сила может стать ключевой в формировании нового правоцентристского правительства.

По его словам, если сложить D66, VVD, CDA и JA21, получается 78 мест поэтому шансы есть. Политик добавил, что партия готова к переговорам, хотя признает, что окончательные результаты еще могут измениться.

Разочарование в лагере BBB

Лидер партии BBB Каролин ван дер Плас разочарована потерей трех мест. Согласно экзит-полу, партия получает лишь 4 мандата.

"Естественно, что вы разочарованы, когда теряете места. Это также впервые для нас. Мы надеялись сохранить места", – отметила политик.

Относительно причин, почему так произошло, Плас ответила: "Я думаю, что еще рано говорить. Это была кампания, которая шла во всех направлениях. Поэтому это разочаровывает".

Тем не менее, она гордится тем, что ее партия была в кабинете министров. "Мы были самой маленькой партией в коалиции, новой партией, которая так рано взяла на себя ответственность. Мы гордимся этим. Теперь у нас четыре места. Это доказательство того, что BBB имеет место в голландской политике", – подчеркнула Плас.

Как сообщал OBOZ.UA, министр иностранных дел Нидерландов Дэвид ван Веел заверил, что результаты парламентских выборов в его стране не повлияют на поддержку Украины. Он подчеркнул, что даже в период формирования нового коалиционного правительства внешняя политика не остановится.

