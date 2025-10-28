'Нам понадобится определенное время': глава МИД Нидерландов сказал, как результаты выборов повлияют на поддержку Украины

Министр иностранных дел Нидерландов Дэвид ван Веел заверил, что результаты парламентских выборов в его стране не повлияют на поддержку Украины. Он подчеркнул, что даже в период формирования нового коалиционного правительства внешняя политика не остановится.

Как передает корреспондент агентства Укринформ, об этом ван Веел заявил во время совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Украины Андреем Сибигой в Киеве. По словам дипломата, независимо от политических результатов, Нидерланды сохранят свою позицию относительно помощи Украине.

"Нам понадобится определенное время, чтобы сформировать новое коалиционное правительство, как это обычно происходит в Нидерландах. Но внешняя политика не может делать пауз. Поэтому мы и в дальнейшем будем активно поддерживать Украину на каждом этапе нашего политического процесса, имея широкий мандат от нашего парламента. Я в этом уверен", – отметил министр.

Позиция остается стабильной

Дэвид ван Веел подчеркнул, что видит политическую стабильность в вопросе поддержки Украины, даже если отдельные политические силы во время избирательной кампании выражали скепсис. По его словам, в парламенте Нидерландов существует "широкий консенсус" относительно важности помощи Киеву в обороне против российской агрессии.

Нидерланды являются одним из ведущих партнеров Украины в ЕС и НАТО. Страна предоставляет военную и гуманитарную помощь, участвует в тренировке украинских военных, а также выступает за создание специального трибунала для расследования преступления агрессии России.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как Украина и Нидерланды подписали важный меморандум. Согласно документу обе страны будут совместно производить беспилотники, которые стали главным оружием современной войны. Меморандум был подписан в Киеве по итогам встречи лидера Украины Владимира Зеленского с министром обороны Нидерландов Рубеном Брекельмансом.

