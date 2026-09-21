На вечеринке Левой партии в Берлине заметили главу арабского клана Реммо: разгорелся скандал

На вечеринке Левой партии в берлинском районе Нойкёльн вечером 20 сентября был замечен Исса Реммо, которого немецкие СМИ называют главой известного клана Реммо арабского происхождения. Мероприятие было организовано по случаю завершения голосования на выборах в Палату депутатов Берлина.

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Левая партия, по предварительным данным, занимает первое место на выборах, набрав более 25% голосов. Как сообщает DW со ссылкой на данные democ, Реммо пришел на мероприятие вместе с антиизраильским активистом Ибрагимом Ибрагимом, которого связывают с "Народным фронтом освобождения Палестины".

В Левой партии отрицают связи с Реммо

Представительница районного исполнительного комитета Левой партии Йоринде Шульц заявила журналистам, что вечеринка была открытой, поэтому попасть на нее мог любой. По ее словам, партия не знала о присутствии Реммо, которого не было среди зарегистрированных участников мероприятия.

"Мы не знали о присутствии этого человека, его нет в нашем списке зарегистрированных участников. У нас с ним нет ни политических, ни личных связей", — сказала Шульц.

Глава Левой партии в Берлине и претендентка на пост бургомистра Элиф Эральп в эфире телеканала ZDF также заявила, что партия не связана с организованной преступностью.

"Мы не имеем никакого отношения к организованной преступности", – сказала она.

Оппоненты требуют объяснений

Мэр Берлина Кай Вегнер, представитель консервативной партии ХДС, назвал появление Реммо на мероприятии берлинских левых "тревожным сигналом". Он заявил, что партия, стремящаяся взять на себя ответственность за управление городом, должна четко продемонстрировать отсутствие каких-либо связей со структурами организованной преступности.

Глава отделения партии "Зелёных" в Нойкельне Нина Штарпризвала Левую партию объяснить обстоятельства появления Реммо на мероприятии.

"Совершенно очевидно, что здесь необходима ясность, прежде чем будет сформировано правительство", — отметила представительница "Зеленых", которые могут стать партнерами левых в правящей коалиции в Палате депутатов Берлина.

Переговоры о формировании коалиции могут оказаться сложными. Среди требований "Зеленых" — чтобы Левая партия продемонстрировала "четкую позицию против антисемитизма".

Чем известен клан Реммо

Членов клана Реммо подозревают в многомиллионных кражах. В частности, речь идет о хищении ценностей из Монетного кабинета музея Боде в Берлине и из сокровищницы "Зеленое сводчатое помещение" в Дрездене.

Несколько лет назад правоохранительные органы оценивали численность клана Реммо примерно в 500 человек. В то же время Левая партия неоднократно критиковала подход властей к борьбе с клановой преступностью, называя его расистским и способствующим стигматизации.

Напомним, канцлер Германии Фридрих Мерц назвал результат ХДС на выборах в Мекленбурге-Передней Померании "катастрофой" и взял на себя ответственность за поражение партии. Он заявил о необходимости реформ и подчеркнул, что хочет "двигать страну вперед".

Как писал OBOZ.UA, канцлер Германии Фридрих Мерц оказался под угрозой отставки из-за падения поддержки его правительства. По данным Politico, высокопоставленные представители ХДС в частном порядке обсуждали возможную смену канцлера.

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