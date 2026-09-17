"Конец игры": Мерц оказался под угрозой отставки из-за низких рейтингов его партии — Politico

Канцлеру Германии Фридриху Мерцу может грозить отставка уже в эти выходные — всего через 16 месяцев после вступления в должность. Причиной стало стремительное падение поддержки его правительства.

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Об этом пишет Politico. По данным издания, высокопоставленные представители Христианско-демократического союза (ХДС) в частном порядке обсуждают возможную смену канцлера накануне выборов в двух федеральных землях.

В воскресенье, 20 сентября, в федеральных землях Мекленбург-Передняя Померания и Берлин состоятся выборы. ХДС Мерца рискует потерпеть на них серьезные поражения, что может усилить беспокойство внутри партии и дополнительно обострить ситуацию вокруг канцлера.

В то же время положение Мерца ухудшается и по результатам общенациональных опросов. На этой неделе его личный рейтинг упал до 14%, а поддержка консервативного блока ХДС/ХСС — до 18%, что стало самым низким показателем за всю историю.

При этом лидировать в опросе продолжает ультраправая "Альтернатива для Германии" ("АдН") — её поддерживают 29% респондентов.

Партия также победила на недавних выборах в земле Саксония-Анхальт. При этом ХДС Мерца потерял там более половины поддержки избирателей.

Как отмечает Politico, европейские и международные союзники с удивлением наблюдают за развитием событий в Германии, которая на протяжении 16 лет правления Ангелы Меркель считалась оплотом стабильности. Теперь страна потенциально может во второй раз за короткий период столкнуться с стремительной сменой руководства. Предшественник Мерца Олаф Шольц в ноябре 2024 года также стал свидетелем распада своей правящей коалиции.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Мерц в Бундестаге обвинил партию "Альтернатива для Германии" в поддержке России вопреки интересам Германии и раскритиковал её миграционную политику. По словам канцлера, реализация предложенной АдН политики "ремиграции" означала бы этнические чистки, а прекращение поддержки Украины, которого добивается партия, соответствовало бы интересам Москвы.

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