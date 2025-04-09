На Трампа давит тяжелая психологическая проблема, которая мешает перейти к более активным действиям против Путина. Интервью с Леоновым

США проводят встречи с Россией и Украиной, приближаясь к цели, в очередной раз заявил президент США Дональд Трамп, комментируя перспективу урегулирования войны. Риторика госсекретаря США Марко Рубио несколько иная – Россия должна как можно быстрее определиться, к чему она стремится. Рубио заявил, что Украина показала свою готовность к прекращению войны, а закончиться она должна "приемлемым для обеих сторон" решением.

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"Если будет тактика затягивания, мы не будем в этом заинтересованы, Трамп не будет участвовать в нескончаемых переговорах. Мы скоро будем знать, серьезно ли Россия относится к миру. Если да – отлично, а если нет – нужно будет переоценивать наше положение и то, что мы будем делать", – отметил госсекретарь США.

Но Москва не просто так тянет время. Тактика России сегодня – использование затягивания процесса прекращения огня для продвижения своих интересов военным и дипломатическим путем. РФ стремится захватить как можно больше украинских территорий, к тому же, война стала основой российской экономики и общества, а наступление мира может повлечь за собой коллапс всей системы и российская власть это прекрасно понимает.

Что может повлиять на Россию относительно прекращения войны, готов ли Трамп к уступкам за счет Украины, зачем нужны прямые переговоры Европы с Путиным и кто должен быть главным переговорщиком?

Своими мнениями по этим и другим вопросам в эксклюзивном интервью OBOZ.UA поделился Александр Леонов, исполнительный директор Центра прикладных политических исследований "Пента".

– Господин Александр, на ваш взгляд, к чему собственно стремится российский диктатор Владимир Путин на данном этапе и готов ли он к прекращению войны?

– Мне кажется, что есть большая разница между позицией России и позицией Дональда Трампа, для которого главным является именно прекращение боевых действий. То есть, заморозка войны по линии столкновения, а далее, мол, мы будем проводить переговоры и как-то, возможно, когда-нибудь вы договоритесь. Для России же это неприемлемый вариант, потому что фактически ставит определенную точку на главном – уничтожении Украины. Кремлю будет сложно объяснить это своим гражданам. То есть, продать это как победу, очевидно, будет очень тяжело.

Сегодня в РФ есть достаточно большая часть ура-патриотов, которых сам путинский режим и вырастил, и которые фактически требуют "окончательного решения украинского вопроса раз и навсегда", то есть уничтожения нашего государства и украинцев как нации. С этой точки зрения, есть несовпадение позиций США и России.

Если мы прислушаемся к словам госсекретаря США о том, что Украина согласилась на план Трампа о прекращении огня, а Россия тянет время, то об этом даже сказал сам Дональд Трамп. В то же время, по-моему, есть психологическая проблема, которая сегодня нависает над ним. Американскому президенту для того, чтобы перейти к более активному давлению на Россию, следует признать свою ошибку, чего Дональд Трамп категорически не любит делать от слова никогда. Он ведь говорил, что Путин мой друг, он меня уважает, не обманет, мы прекратим войну, я уверен в России. В то же время, Россия продолжает массированные обстрелы Украины, продолжает массовое убийство украинцев и что особенно страшно, детей. И снова Трамп заявляет, что его беспокоят ракетные атаки РФ по Украине.

На мой взгляд, Дональд Трамп все же установил определенный психологический дедлайн, в первую очередь, для самого себя, так как он должен что-то сказать или показать на 100 дней своего президентства. И именно украинский вопрос будет достаточно важным. Поэтому, если к этому времени ничего не произойдет, очевидно, уже возникнет вопрос ребром, делает ли он что-то с Россией или нет.

Что касается поведения Кремля, вы совершенно правы, война стала фактически частью российской экономики и общества за три года. Война стала практически источником легитимизации, цементирования режима Путина. Мы можем говорить, что прекращение боевых действий приведет к серьезным проблемам и в экономике, и во внутренней политике РФ.

С другой стороны, есть вторая проблема – российская экономика, которая едва ли вытягивает такие интенсивные боевые действия. С этой точки зрения, России, Путину нужно действительно прекратить войну, но все же выйти на что-то приемлемое для себя. Но необходимые Кремлю факторы, которые будут считаться политической победой России, для Украины будут капитуляцией. Мне кажется, что Путин считает, что сейчас есть "окно возможностей" для того, чтобы добиться максимальных уступок от Украины под давлением Соединенных Штатов, которые будут однозначно восприниматься в российском обществе как победа России.

– Экономические проблемы, которые имеет Россия и цена на российскую нефть, которая уже упала на 25% ниже заложенного в бюджете уровня на фоне тарифной войны – насколько это весомый фактор для Путина, чтобы прекратить войну?

– По моему мнению, этот момент значительно сокращает возможности маневра и временных рамок для Путина. Но, тем не менее, я думаю, что Россия будет пытаться еще некоторое время продавливать наиболее выгодные для себя условия перед тем, как прекратить огонь.

Но проблемы растут. Например, по разным оценкам, до конца 2025 года российский фонд благосостояния, который фактически финансировал эту войну, будет исчерпан. Это более 300 миллиардов долларов, которые были у РФ до начала широкомасштабного вторжения. И теперь возникает такой тонкий момент, когда деньги закончатся, и нужно будет решать, что делать дальше. Будет ли готово воевать все российское общество и нести все тяготы войны? И на этот вопрос у Путина нет ответа. Кремль реально боится той же большой мобилизации, потому что не уверен, как отреагирует общество, когда его погонят умирать в Украине в больших масштабах. Поэтому я думаю, что до конца 2025 года Россия все же хочет как-то прекратить огонь, но все же будет стремиться завершить так называемое "сво" с максимальной выгодой для себя.

– Пресссекретарь Путина – Дмитрий Песков отметил, что "Владимир Путин поддерживает идею прекращения огня в Украине, но для этого нужно решить ряд вопросов". Намекая на то, чтобы Украина и мир официально признали нынешние временно оккупированные украинские территории российскими, в том числе Крым и другое, о чем неоднократно заявлял Путин и представители Москвы.

С одной стороны, мы имеем заявление заместителя иностранных дел РФ Сергея Рябкова о том, что США все еще не учитывают эти требования. С другой, есть неоднозначные высказывания спецпредставителя Трампа – Стива Виткоффа, который достаточно открыто говорит о том, что Украина должна уступить РФ своими территориям. В Европе существует оговорка относительно того, что Дональд Трамп может пересечь "красные линии" Украины и согласиться на определенные условия России. Например, о том, что Трамп рискует совершить "историческую ошибку", если его переговоры приведут к признанию США претензий России на Крым и другие занятые территории, считает советник польского правительства по Украине Павел Коваль, консультирующий премьер-министра Дональда Туска и возглавляющий комитет по иностранным делам польского парламента. Высокая представительница ЕС Кая Каллас отмечает, что Марко Рубио якобы ей сказал, что американцы не перейдут "красные линии" Украины, но это в очередной раз намекает на то, что у американского президента все-таки рассматривают подобный вариант.

– Теоретически, Трамп может это сделать, к большому сожалению. И мы должны это иметь в виду, поскольку в его команде много людей, которые говорят российскими нарративами. Тот же Виткофф, который просто заливает в уши Трампа эти путинские вещи. Поэтому опасность есть, и мы должны это осознавать. С другой стороны, есть и в окружении Трампа люди, например Марко Рубио, которые никаких сантиментов к России не имеют. Потому что поражение Украины – это поражение Соединенных Штатов, и они это понимают. Также есть фактор Европы, представители которой недавно заявили о том, что санкции будут полностью сняты только после того, как Россия вернет Украине все оккупированные территории, включая Крым. Именно поэтому Россия и стремится юридически закрепить оккупированные территории, чтобы под этим условием говорить о снятии санкций, чтобы получить выход на европейские рынки, который она по факту потеряла. И вот это критически важный момент, который, я надеюсь, не даст тому же Дональду Трампу переступить эти "красные линии". Потому что он все же понимает, что для давления на Европу у него сейчас механизмов не очень много, особенно на фоне всеобщей экономической войны.

В общем, украинский вопрос, очевидно, будет решаться в контексте общего европейского вопроса, и об этом говорит Европа, которая продолжает настаивать во-первых, на том, что ничего об Украине без Украины нельзя говорить, а во-вторых – ничего нельзя говорить о безопасности Европы без Европы, и, что немаловажно, эти два пункта поддержал Китай. Итак, фактически создается такая ситуация, когда даже если Россия и США хотели бы об этом договориться и закрыть тему, это будет крайне сложно с точки зрения других игроков, которые будут этому противиться.

– То есть вы считаете, что Украину есть кому прикрыть на случай пакта Трамп-Путин?

– Я надеюсь, что как минимум не получится просто так навязать эту историю, потому что в Европе это тоже очень четко понимают и поэтому будут максимально сопротивляться такому сценарию.

– "Коалиция желающих" в отношении Украины согласилась с тем, что, по крайней мере, один европейский лидер должен поговорить с Россией, – заявил президент Финляндии Стубб. Президент Франции Эммануэль Макрон якобы готов возглавить переговорный процесс от имени европейских партнеров, "когда придет время" и если переговоры будут согласованы с партнерами, в том числе с украинской стороной. В то же время, Макрон несколько лет подряд, с момента прихода ко власти в 2017 году, вел интенсивные переговоры с Путиным и какие результаты получил? Возможно, правильнее было бы премьер-министра Италии Джорджу Мэлони назначить главным переговорщиком от Европы. Тем более, что ей сегодня симпатизирует Дональд Трамп.

– С одной стороны да, но с другой стороны, Джорджа Мэлони сейчас не может конвертировать свои хорошие отношения с Трампом в какие-либо серьезные политические победы. Что касается того, нужно ли говорить вообще с Путиным? Очевидно, что это придется делать, если речь пойдет о гарантиях безопасности для Украины. А мы уже пришли к согласию, Украина и Европейский Союз, как минимум, что без гарантий безопасности для Украины никакого длительного мира достичь невозможно. С этой точки зрения, мне кажется, как раз кандидатура президента Франции является оптимальным состоянием на сегодняшний день. Да, действительно он очень много общался с Путиным, у них были достаточно неформальные отношения. Макрон сейчас является лидером Европейского союза. Это очевидный факт, и это признают и другие мировые игроки. Например, лидер КНР Си Цзинпинь, посещая Европу, встречался именно с президентом Франции. Это, я убежден, именно признание этой лидерской роли после того, как Великобритания покинула Европейский Союз, а Германия, хотя является экономическим лидером ЕС, но не имеет амбиций относительно политического лидерства.

Именно президент Франции был человеком, который предложил ввести военный контингент европейских стран в Украину. И последние слова Макрона о том, что мы никогда не будем спрашивать у России разрешения, мне кажется, показывают, что именно президент Франции может говорить с Путиным.

– Что касается гарантий безопасности. Посланник Путина Кирилл Дмитриев в интервью Fox News заявил о готовности России согласиться с западными гарантиями безопасности Украины, не уточнив, впрочем, какие именно. При этом вступление Украины в НАТО он назвал "совершенно невозможным". Впрочем, слова о потенциальных гарантиях безопасности для Украины – первое подобное заявление со стороны представителей Кремля. Ранее Путин неоднократно говорил, что мир в Украине возможен только после ее "демилитаризации", а министр иностранных дел РФ Сергей Лавров категорически исключал возможность присутствия в стране войск со стран НАТО, даже если они будут действовать не под эгидой альянса. Это заявление просто чтобы порадовать Трампа и потянуть время? Понимают ли россияне, что им нужно будет пойти на определенные уступки?

– Я думаю, что это второе. Потому что, как я говорил, есть психологический дедлайн для Трампа. И на фоне сегодняшних проблем с нефтью, потенциальных новых санкций против российского теневого флота, россияне начинают это понимать. Ибо, например, 70% этого теневого флота идет через Балтику, перекрыть которую военным НАТО проще простого, потому что Балтийское море сейчас, после вступления Швеции и Финляндии в альянс, является "внутренним морем" НАТО. Для этого даже не нужно что-то придумывать, а просто объявить военные учения с перекрытием акватории, как это делала Россия в Черном море в начале полномасштабного вторжения. Я думаю, для России это дополнительный аргумент. Возможно, даже им уже донесли некоторые представители Соединенных Штатов, что это может произойти довольно быстро. Поэтому мы сейчас наблюдаем как раз начало изменений этой риторики по поводу того, что России придется на что-то соглашаться.