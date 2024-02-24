На пожаре в Валенсии погибли 10 человек, в городе объявили траур: что произошло

В ходе пожара в 14-этажном жилом комплексе испанской Валенсии погибли девять человек; кроме того, еще один человек считается пропавшим без вести. Однако это еще не окончательное число, поскольку пожарные, полиция и судебно-медицинские эксперты Испании все еще исследуют сгоревшее жилье. Кроме погибших, сообщается о 15 пострадавших, хотя из них только двое остаются в больнице.

Как передает BBC, чиновники из муниципалитета Валенсии отказались отвечать на вопрос о причине чрезвычайного происшествия. Местные власти по поводу пожара сделали лишь одно официальное заявление: в городе будет трехдневный траур по погибшим.

В целом огнем разрушены 138 квартир, в которых проживало 450 человек.

Осматривать сгоревший дом начали только со второй половине пятницы, причем сначала только дронами, поскольку температура внутри квартир здания еще не снизилась. С крыш разрушенных домов все еще поднимаются клубы дыма и пара.

Считается, что пожар начался в квартире на четвертом этаже большего из двух 14-этажных блоков жилищного комплекса. Пламя охватило этаж за считанные минуты, а затем с поразительной скоростью распространилось на все здание и соседний блок.

Специалисты предполагают, что одной из возможных причин быстрого распространения пожара являлся тип облицовки здания. В сочетании с сильным ветром и высокими температурами в Валенсии это принесло ужасный результат.

Комплекс был построен еще в 2008 году. У него была такая же облицовка, как у британского Гренфелл-Тауэра.

Напомним, что в Британии такой комплекс сгорел в 2017 году. После этого такая облицовка для высотных зданий в Европе была запрещена.

Как сообщал OBOZ.UA, в Кировоградской области во время ликвидации масштабного пожара погиб спасатель Виктор Диденко. Ему было всего 29 лет. Пожар произошел на одном из местных предприятий в Александрийском районе.

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