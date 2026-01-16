На Кубу вернули тела 32 офицеров, погибших во время ударов США по Венесуэле. Видео

На Кубу доставили тела 32 офицеров, погибших во время операции Соединенных Штатов Америки в Венесуэле 3 января. Самолеты доставили урны с останками погибших в Гавану, откуда их доставили в Министерство революционных вооруженных сил.

По данным Associated Press, погибшие военные входили в состав охраны дмктатора Венесуэлы Николаса Мадуро. Во время рейда США, в ходе которого захватили Мадуро и его жену, они находились в его резиденции.

Массовые похороны такого масштаба являются редкими для Кубы, предыдущие организовывались в 1976, 1989 и 1997 годах.

Министр внутренних дел Кубы Ласаро Альберто Альварес Касас назвал погибших "героями антиимпериалистической борьбы", подчеркнув, что достоинство кубинского народа нельзя купить даже самым современным оружием и ресурсами.

Что предшествовало

После нескольких недель подготовки и ожидания благоприятных погодных условий, 2 января в 22:46 президент США согласовал операцию Absolute Resolve. За ходом рейда президент США и его советники наблюдали в режиме реального времени из защищенной комнаты в резиденции Мар-а-Лаго (штат Флорида, США).

В начале рейда Каракас, столица Венесуэлы, осталась без освещения. По словам американского президента, силы страны обладают соответствующими техническими возможностями.

Спецназовцы проникли на территорию комплекса Мадуро, спустившись с вертолетов. Там их встретили с интенсивным вооруженным сопротивлением. После перестрелки, в районе Форт-Тиуна Мадуро и его жену задержали за считанные секунды.

Вся операция длилась 2 часа 28 минут, в то же время захватить Мадуро удалось менее чем за полчаса.

Задержанных доставили на борт USS Iwo Jima, где их арестовали агенты ФБР Южного округа Нью-Йорка. Против Мадуро и его жены обнародовали обновленный обвинительный акт по обвинениям в наркотерроризме, контрабанде кокаина и незаконном хранении пулеметов. Вечером субботы, 3 января, их перевезли в Нью-Йорк для содержания в Metropolitan Detention Center.

Как сообщал OBOZ.UA, Вашингтон не будет диктовать Гаване свои условия, заявил после угроз Дональда Трампа президент Кубы Мигель Диас-Канель. Он раскритиковал Соединенные Штаты, намекнув, что они "все превращают в бизнес – даже человеческие жизни".

Также напомним, дополнительные санкции США против Венесуэлы могут быть сняты уже на следующей неделе. Вашингтон обсуждает этот шаг для содействия продаже венесуэльской нефти.

