На границе Индии и Пакистана начались боевые столкновения. Видео

На границе между Индией и Пакистаном начались боевые действия. Стрельбу зафиксировали в секторе Паргвал-Ахнур в Джамму. С обеих сторон раздаются взрывы.

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Об этом сообщило Clash Report. Издание отмечает, что район расположен на международной границе в Джамму, а не на линии столкновения.

Как утверждает индийская газета Jagran, пакистанские силы открыли огонь по посту индийской армии у реки Ченаб. Ответ со стороны Индии не заставил себя ждать.

Примечательно, что боевые действия развернулись на официальной международной границе, а не на линии контроля, где обычно происходят подобные инциденты.

Министр информации и телерадиовещания Пакистана Аттаулла Тарар заявил, что они получили разведданные о том, что Индия планирует нападение в течение следующих 24-36 часов.

Ранее издание The Times of India писало, что премьер-министр Индии Нарендра Моди дал армии "полную оперативную свободу в принятии решений о способах, целях и сроках ответа" Пакистана за теракт в Кашмире.

"Вооруженные силы обладают полной оперативной свободой в выборе способа, целей и сроков ответных действий Пакистана. Наша национальная решительность состоит в том, чтобы нанести сокрушительный удар по терроризму", – заявил Моди.

Индийский премьер выразил полную уверенность в профессиональных способностях вооруженных сил страны, и поклялся преследовать террористов и их покровителей в "краю земли", а также подвергнуть их суровому наказанию, выходящему "за пределы их воображения".

На ситуацию уже отреагировали в Государственном департаменте США. Там говорят, что коммуникируют с Индией и Пакистаном и призывают стороны "избегать эскалации".

Как сообщал OBOZ.UA:

22 апреля этого года произошел теракт исламистов в индийском штате Джамму и Кашмире, в результате которого погибли 26 человек.

Индия обвинила в инциденте Пакистан.

Индия приняла жесткие меры против Пакистана в ответ на теракт в Кашмире В общей сложности было принято пять ключевых решений, одно из которых – разрыв договора от 1960 года о пользовании водами речной системы Инда.

24 апреля Индия остановила поток воды реки Инд в Пакистан, перекрыв шлюзы на своих дамбах. Также был закрыт единственный сухопутный переход между странами, а выданные гражданам Пакистана визы аннулировали.

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