'Мы ясно дали понять': у Гутерреша ответили на критику со стороны Трампа

В Организации Объединенных Наций ответили на критику со стороны президента США Дональда Трампа. Там отметили, что и в дальнейшем будут руководствоваться своим Уставом, не опасаясь появления возможной альтернативы – "Совета мира".

Об этом журналистам сказал заместитель спикера генерального секретаря ООН Фархан Гак, передает "Укринформ". Он заверил – организация прилагает усилия, чтобы улучшить свою работу. В частности, генеральный секретарь Антониу Гутерреш "запустил инициативу UN 80, направленную на повышение эффективности ООН".

"Мы ясно дали понять, что прилагаем все усилия, чтобы улучшить работу ООН, чтобы она эффективно работала для всех заинтересованных сторон", – отметил Гак.

По словам чиновника, ООН и в дальнейшем"неутомимо будет работать ради мира с полным уважением к международному праву и прилагать всесторонние усилия для устранения первопричин конфликтов, чтобы обеспечить устойчивые решения для достижения мира".

Относительно организованного Трампом "Совета мира" Гак отметил, что на сегодня это аморфная структура – "с точки зрения того, что она будет делать".

Он подчеркнул, что ООН не беспокоится из-за появления новых организаций и работает в соответствии со своей программой и Уставом. У организации "богатая история достижений и широкий набор мандатных задач, которые мы постоянно выполняем", отметил заместитель спикера. Он напомнил, что многие организации, региональные структуры, оборонные альянсы сосуществовали с ООН в течение 80 лет.

В то же время представитель ООН указал, что решение о создании "Совета мира" для работы в Газе одобрил Совбез организации. "И мы, конечно, продолжаем придерживаться этой резолюции. Что будет в будущем? Посмотрим", – сказал Гак.

Относительно заявлений Трампа о Гренландии Гак сказал следующее: "Мы дали понять, что ожидаем от всех государств соблюдения Устава ООН, в котором, конечно, закреплено уважение к суверенитету и территориальной целостности государств-членов, и мы продолжим на этом настаивать".

Что предшествовало

Президент США Дональд Трамп прокомментировал то, что приглашение присоединиться к его "Совету мира" получили некоторые противоречивые лица, в частности, российский диктатор Владимир Путин. Это влиятельные люди, которые могут что-то решать, отметил республиканец.

По словам Трампа, "Совет мира" будет "самым престижным в истории" и выполнит много работы, которую должна была бы сделать Организация Объединенных Наций.

"Мы будем сотрудничать с ООН, но "Совет мира" будет особенным", – добавил американский президент. Он сказал, что свою работу они начнут с Газы и Ближнего Востока.

Как сообщал OBOZ.UA, президент США Дональд Трамп может остаться главой предложенного им "Совета мира" даже после ухода из Белого дома. Должность остается за Трампом до тех пор, пока он сам от нее не откажется. Идея вызывает сопротивление среди союзников США и опасения относительно концентрации власти в руках одного человека.

