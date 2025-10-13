'Мы уже в гуще событий': немецкая разведка предупредила о реальной опасности войны с Россией в ближайшие годы

Президент Федеральной разведывательной службы Германии (BND) Мартин Йегер заявил, что Россия представляет реальную угрозу безопасности Европы. Москва стремится подорвать НАТО и дестабилизировать европейские демократии, и не исключено, что в будущем может прибегнуть к прямому военному противостоянию с Альянсом.

Выступая на слушаниях в Бундестаге, руководитель немецкой службы внешней разведки подчеркнул, что угрозу нельзя недооценивать, пишет Die Zeit. "Для достижения этой цели Россия не будет уклоняться от прямого военного противостояния с НАТО, если это будет необходимо", – предупредил Йегер.

Также не стоит ожидать, что нападение России станет возможным только после 2029 года.

Егер срочно предостерег от недооценки угрозы, исходящей со стороны России. "Мы не должны сидеть сложа руки и считать, что возможное нападение России состоится как минимум в 2029 году", – сказал президент BND.

Он подчеркнул, что уже сегодня Европа "под огнем", а враг "не знает ни отдыха, ни передышки".

"В Европе, в лучшем случае, царит ледяной мир, который может в любой момент взорваться ожесточенной конфронтацией. Мы должны готовиться к дальнейшей эскалации ситуации", – заявил Йегер.

Россия хочет дестабилизировать европейские демократии

По словам руководителя разведки, действия России "направлены на подрыв НАТО, дестабилизацию европейских демократий, раскол и запугивание наших обществ". Для достижения этого Россия использует, среди прочего, шпионаж, саботаж, провокации и заказные убийства членов оппозиции, а также использование беспилотников в чужом воздушном пространстве. Йегер говорил о "новом качестве конфронтации".

Во время открытых слушаний в Комитете парламентского надзора Йегер вместе с главами двух других немецких спецслужб – Синаном Селеном (Федеральное ведомство по защите Конституции) и Мартиной Розенберг (Служба военной контрразведки) – отвечал на вопросы депутатов о текущих угрозах.

"Европа, парализованная страхом и инерцией, должна быть доведена до самоуничтожения. Таким образом, Москва рассчитывает реальные шансы расширить собственную сферу влияния на запад и сделать Европу, которая намного превосходит ее экономически, зависимой от России", – заявил он.

Президент BND также отметил необходимость расширения полномочий Федеральной разведывательный службы, чтобы эффективнее противодействовать российской агрессии.

Как напоминают немецкие СМИ, публичные выступления глав разведслужб в парламенте происходят только раз в год на пленарном заседании Бундестага, тогда как остальные заседания проводятся в строго закрытом формате.

Как сообщал OBOZ.UA, перед началом вторжения России Украину и уже после агрессии РФ против Грузии Германия обучала российскую армию современной тактике ведения боя. А немецкая оружейная компания Rheinmetall должна была поставить технологии на более 100 млн евро для центров подготовки, которые планировалось развернуть в России: в целом речь шла о сделке на общую сумму 1 млрд евро.

